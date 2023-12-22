Страны G7 и Парижский клуб отсрочили выплаты госдолга Украиной до 2027 года

Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки и Парижского клуба согласилась приостановить выплаты по официальному долгу до 2027 года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Как говорится в сообщении, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Таким образом, действие Меморандума, подписанного 14 сентября 2022 года, будет продлено до конца марта 2027 года. Это соответствует завершению текущей программы EFF МВФ.

Подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

"Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму $122 млрд, предоставленной партнерами Украины", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сергей Марченко добавил, что группа официальных кредиторов отметила работу украинского правительства по выполнению условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрению важных реформ, которые касаются сферы долговой политики и должны стать основой для экономического восстановления страны.

Напомним, перед этим Международный валютный фонд согласовал программу реструктуризации внешнего долга Украины. Мораторий на рассрочку Украиной внешнего долга будет действовать до 2027 года, а реструктуризацию коммерческого долга проведут до середины 2024 года. По словам главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, реструктуризацию внешнего коммерческого долга проведут именно в такой срок, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство.

Прогноз МВФ по государственному долгу Украины

Международный валютный фонд ожидает, что общий государственный долг Украины в 2023 году вырастет до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Согласно докладу директора Финансового департамента МВФ Виктора Гаспара, общий государственный долг Украины в 2021 году перед полномасштабным вторжением Российской Федерации составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5% и ожидается, что в течение текущего года он вырастет до 88,1%.

Вместе с тем МВФ прогнозирует, что общий государственный долг Украины будет расти и дальше, достигнув 98,6% в следующем году, и пикового уровня в 100,7% - в 2025 году. После этого предполагается постепенное уменьшение этого показателя.