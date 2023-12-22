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Страны G7 и Парижский клуб отсрочили выплаты госдолга Украиной до 2027 года
Группа официальных кредиторов Украины из стран Большой семерки и Парижского клуба согласилась приостановить выплаты по официальному долгу до 2027 года.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Как говорится в сообщении, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.
Таким образом, действие Меморандума, подписанного 14 сентября 2022 года, будет продлено до конца марта 2027 года. Это соответствует завершению текущей программы EFF МВФ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Подписантами выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
"Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму $122 млрд, предоставленной партнерами Украины", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Сергей Марченко добавил, что группа официальных кредиторов отметила работу украинского правительства по выполнению условий программы Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ и внедрению важных реформ, которые касаются сферы долговой политики и должны стать основой для экономического восстановления страны.
Напомним, перед этим Международный валютный фонд согласовал программу реструктуризации внешнего долга Украины. Мораторий на рассрочку Украиной внешнего долга будет действовать до 2027 года, а реструктуризацию коммерческого долга проведут до середины 2024 года. По словам главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, реструктуризацию внешнего коммерческого долга проведут именно в такой срок, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство.
Прогноз МВФ по государственному долгу Украины
Международный валютный фонд ожидает, что общий государственный долг Украины в 2023 году вырастет до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Согласно докладу директора Финансового департамента МВФ Виктора Гаспара, общий государственный долг Украины в 2021 году перед полномасштабным вторжением Российской Федерации составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5% и ожидается, что в течение текущего года он вырастет до 88,1%.
Вместе с тем МВФ прогнозирует, что общий государственный долг Украины будет расти и дальше, достигнув 98,6% в следующем году, и пикового уровня в 100,7% - в 2025 году. После этого предполагается постепенное уменьшение этого показателя.