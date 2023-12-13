МВФ согласовал программу реструктуризации внешнего долга Украины

Международный валютный фонд поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга. Он будет действовать до 2027 года, а реструктуризация коммерческого долга будет проведена до середины 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

По словам главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, реструктуризацию внешнего коммерческого долга проведут именно в такой срок, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство.

Официальный мораторий кредиторов будет действовать до завершения программы по МВФ (до 2027 года), а мораторий частных кредиторов, вероятно, завершится в августе 2024 года.

В начале осени 2023 года глава миссии МВФ Гевин Грей сообщил в Киеве, что Международный валютный фонд готов предоставить помощь Украине в подготовке к реструктуризации государственного долга. В рамках четырехлетней кредитной программы на сумму 15,6 миллиарда долларов, МВФ предусматривал, что Украина должна провести реструктуризацию своего государственного долга, но не указал конкретных сроков.

В рамках реструктуризации Украина должна выпустить новые облигации. Инвесторы готовы согласиться на предложения Украины, но хотят дополнительных гарантий от стран-партнеров, учитывая риски войны.

Напомним, 11 декабря Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования Украины и выделил Украине третий транш кредита EFF в $900 млн.

Прогноз МВФ по государственному долгу Украины

Международный валютный фонд ожидает, что общий государственный долг Украины в 2023 году вырастет до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Согласно докладу директора Финансового департамента МВФ Виктора Гаспара, общий государственный долг Украины в 2021 году перед полномасштабным вторжением Российской Федерации составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5% и ожидается, что в течение текущего года он вырастет до 88,1%.

Вместе с тем МВФ прогнозирует, что общий государственный долг Украины будет расти и дальше, достигнув 98,6% в следующем году, и пикового уровня в 100,7% - в 2025 году. После этого предполагается постепенное уменьшение этого показателя.