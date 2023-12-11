МВФ одобрил выделение Украине третьего транша кредита EFF в $900 миллионов

Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования Украины, который также позволяет перечислить ей третий транш в размере около 900 миллионов долларов.

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Об этом сообщил заместитель одного из исполнительных директоров МВФ Владислав Рашкован. По его словам, "теперь будем работать над подготовкой к третьему просмотру весной".

Кроме того, Рашкован сообщил, что штаб-квартиру МВФ, расположенную в Вашингтоне, в понедельник посетил находящийся с визитом в США украинский президент Владимир Зеленский.

"В фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные "маяки", в частности, законодательные инициативы по усовершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, антикоррупционным мерам и так далее. Спасибо МВФ и украинской команде за скоординированную и последовательную работу ради укрепления и развития Украины", – прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что исполнительный совет МВФ 31 марта одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Она нацелена помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании, возникшие из-за войны войны. Первый транш объемом 2,7 миллиарда долларов был выделен в начале апреля, а второй, на 890 миллионов долларов, Украина получила в июле.

Транши должны предоставляться по результатам пересмотров программы, касающиеся того, выполнила ли украинская сторона так называемые "структурные маяки", то есть обязательства, взятые в рамках сотрудничества с МВФ.

Среди них, например, было принятие законов о возобновлении плановых налоговых проверок и ограничении ставок по микрокредитам. Отметим при этом, что Министерство финансов в октябре ожидало, что второй пересмотр программы состоится уже в ноябре.