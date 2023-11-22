В Украине ограничили ставки по микрокредитам на уровне 1% в сутки

Верховная Рада Украины приняла законопроект N9422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг во втором чтении и в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за проголосовали 255 народных избранников.

"Парламент принял в целом законопроект от Нацбанка №9422 об ограничении ставок микрокредитовщиков", – отметил Железняк.

Он добавил, что законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день.

Как отмечает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, законопроект защищает заемщик от произвола со стороны кредитных учреждений.

Также его принятие является обязательством Украины перед МВФ по регулированию рынка небанковских финансовых услуг.

Что изменится на рынке микрокредитования

Законом предусматривается :

ограничение дневной процентной ставки по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

запрет кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

запрет устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Заметим, что сегодня же средний показатель на рынке микрокредитования колеблется в пределах 2-2,5% в день.

Пока максимальная сумма кредита от МФО в большинстве случаев не превышает 20 тыс. грн. Однако существуют отдельные финучреждения, готовые предоставить заемщику вдвое больше – до 40 тыс. грн.

Напомним, Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о ней, а также размещать гиперссылку на такую информацию в рекламе на других онлайн ресурсах.

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