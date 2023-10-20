НБУ зобов'язав мікрофінансові організації попереджати в інтернеті про всі умови кредитів, зокрема в рекламі

Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи, що надають послуг споживчого кредитування, публікувати на своїх сайтах умови позики та її можливі наслідки разом з іншою інформацією про неї, а також розміщувати гіперпосилання на таку інформацію в рекламі на інших онлайнресурсах.

Як ідеться в повідомленні регулятора, відповідні зміни до положення про інформаційне забезпечення фінустановами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування його правління ухвалило 18 жовтня. Документ набирає чинності з 21 жовтня, при цьому передбачено перехідний період в один місяць на приведення діяльності фінустанов у відповідність до цих змін.

"Для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою", - зазначають в НБУ.

Така ж умова стосується й попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування такою фінансовою послугою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.

У разі розміщення інформації про послугу споживчого кредитування на вебсайтах, які не є власними сайтами самої фінустанови, кредитодавець має забезпечити розміщення разом із рекламною інформацією гіперпосилань на власний сайт, де такі істотні характеристики розкрито та є попередження про наслідки отримання кредиту.

Також НБУ уточнив спосіб розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті. Відповідні небанківські фінустанови, які ще не реалізували функціонал калькуляторів загальних витрат за послугою на своїх сайтах, зобов’язані тепер зробити це з 1 січня 2024 року.

Уточнено вимоги до кредитних договорів

Крім цього, Нацбанк уточнив додаткові вимоги до договорів небанківських фінустанов про надання коштів у позику. Відповідні зміни до положення про додаткові вимоги до таких договорів регулятор ухвалив також 18 жовтня, і вони теж наберуть чинності з 21 жовтня, а запрацюють після місяця перехідного періоду.

Так, уточнено рахунок, на який споживач зможе отримати кошти в кредит; уточнено вимоги до договорів, що укладаються в електронній формі; оновлено вимоги до договірних умов щодо списання коштів із рахунку споживача на користь кредитодавця (якщо такі передбачені); а також доповнено перелік недобросовісних умов договору.

Зазначені зміни, як вказують в НБУ, покликані посилити захист прав споживачів під час укладання договорів споживчого кредитування, а також убезпечити їх учасників від неналежної комерційної практики та шахрайських дій.

Вдосконалено інформування банків про свої послуги

НБУ також уточнив вимоги до інформування банками своїх клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг. Зміни до відовідного положення теж були ухвалені 18 жовтня і набудуть чинності 21-го, а на їх виконання теж дається один місяць.

Зокрема, уточнено місце та форму розміщення попереджень про можливі наслідки користування послугами банку на його сайті та в рекламі на інших сайтах; порядок розкриття істотних характеристик банківської послуги на сайтах та в рекламі.

Також уточнено порядок розкриття інформації та поширення реклами про роздрібні продукти, технології та інструменти банку, що існують у формі окремих проєктів (фінтех-проєкту).

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