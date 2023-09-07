Monobank запускає доставку своїх карток по світу

Monobank запускає доставку своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник онлайнбанку Олег Гороховський.

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"Якщо ви вже з нами та вам треба пластик — замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) — замовляйте", - зазначив підприємець.

За його словами, для цього у меню оформлення фізичної картки для користувачів "все зроблено дуже просто", але для замовлення послуги треба оновити додаток.

Гороховський додав, що це має стати першою технологічною реалізацією міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків. Проте список доступних для доставки країни чи виключень з них наразі не наводиться.

"Привезе або "Нова пошта", або "Укрпошта". Яка доставка буде саме у вас? Та ми ж не знаємо, хто саме це читає, бо цей пост бачить багато людей, це ж соцмережа", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці самого monobank.

Нагадаємо також, що нещодавно Гороховський заявив, що monobank, який не має фізичних відділень, планує відкрити перше і єдине таке відділення у Криму після деокупації півострова.