Monobank готовий відкрити єдине відділення тільки в Криму, — Гороховський

Мобільний monobank планує відкрити своє перше і єдине фізичне відділення у Криму після деокупації півострова.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у ході третього саміту Кримської платформи, передає пресслужба Мінвідновлення.

Під час свого звернення він розповів, що політика банку – максимально зручні та доступні послуги для клієнтів. Тому компанія буде притримуватися стратегії віддаленого користування, без фізичних відділень банку.

"Є одне місце, де ми мріємо відкрити фізичне відділення. Це Крим. Ми обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації Криму", – сказав Гороховський.

Зауважимо, що в Україні запускають портал, який об’єднує бізнеси, готові долучитися до відновлення Криму після звільнення.

Першими до нього доєдналися, як зауважив президент Зеленський, потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії.

Очікується, що Україна звільнятиме нині окупований Крим, найімовірніше, військовим шляхом. Своєю чергою Зеленський заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Українська сторона не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.