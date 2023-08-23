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Україна підпише документи з групою компаній, які готові зайти в Крим після деокупації, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що група бізнес-гігантів підпише відкритий документ з Україною, в якому офіційно підтвердять свої наміри розпочати роботу в Криму після деокупації півострова.
Про це голова держави повідомив у середу, 23 серпня, під час саміту Кримської платформи.
Київ вже заручився підтримкою бізнесів міжнародного, національного та локального рівнів, які готові зайти в Крим після того, як ЗСУ звільнять цю територію України.
Першими документ підпишуть, як зауважив Зеленський, потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Серед них:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Ryanair;
- Royal HaskoningDHV;
- SkyUp;
- JoinUp;
- Vodafone;
- Luxoft;
- Genesis;
- Ribas Group;
- Okko;
- Lifecell;
- Fozzy Group.
Укладання таких угод дозволить швидко зробити Крим частиною глобальної економіки. Інші компанії можуть доєднатися до підписання, адже документ є відкритим.
"Сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів", — додав президент України.
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна звільнятиме нині окупований Крим, найімовірніше, військовим шляхом. Він вважає, що будь-які інші дії щодо півострова означатимуть консервацію ситуації та передачу війни нащадкам.
Своєю чергою Зеленський заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Українська сторона не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.