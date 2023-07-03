Війна не скінчиться до звільнення Криму, - Зеленський

Без деокупації Криму мир в Україні не настане. Україна не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю CNN.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війну ще не закінчено", - сказав президент.

На запитання, чи є якийсь сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський відповів: "Тоді не буде перемоги".

Таким чином Зеленський спростував інформацію видання The Washington Post про те, що нібито Україна планує перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону Криму, а потім розпочати переговори з РФ.

Американське видання повідомляло, що цей план обговорювався у червні під час візиту до Києва глави Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса.

При цьому саму зустріч із Бернсом Зеленський підтверджує.

Зеленський заявив CNN, що був "здивований", коли ЗМІ повідомили про його зустріч із Бернсом.

"Моє спілкування з керівником ЦРУ завжди має відбуватися за лаштунками. Ми обговорюємо важливі речі – що потрібно Україні і як Україна готова діяти", - підкреслив Зеленський.

Бернс кілька разів відвідував Україну під час війни.

"У нас немає секретів від ЦРУ, тому що у нас хороші стосунки, і наші спецслужби спілкуються між собою. Я розповів йому про всі важливі речі, пов’язані з полем бою, які нам потрібні", — сказав Зеленський.

Незважаючи на те, що наразі зусилля Києва зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході України, Зеленський сказав Бернсу, що його кінцевою метою є звільнення Криму, півострова, анексованого Росією в 2014 році в порушення міжнародного права.

Раніше Зеленський заявляв, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.