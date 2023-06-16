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Зеленський: мирні переговори можливі лише після виведення російських військ з України

президент України Володимир Зеленський
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Про це голова держави заявив у п'ятницю, 16 червня, під час пресконференції з делегацією лідерів країн Африки, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі – допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі – це означає заморозити війну, заморозити біль та страждання", — сказав Зеленський.

Делегація лідерів країн Африки прибула до Києва з "пропозиціями для досягнення миру". З цього приводу Зеленський заявив, що дещо не розуміє дій колег: під час їхнього візиту Росія атакувала столицю України, але вони планують наступного дня відвідати країну, яка здійснила пуски ракет.

В свою чергу країни Африки хочуть запропонувати як Україні, так і Росії:

  • відведення російських військ;
  • вивезення ядерної зброї з Білорусі;
  • призупинення ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна; 
  • послаблення санкцій проти РФ тощо.

Зазначимо, що неможливість переговорів України з чинним президентом РФ Путіним закріплено указом президента Володимира Зеленського. У той самий час він допускав такі переговори після зміни влади у Росії.

Автор:
Віта Молодан