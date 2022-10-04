Україна офіційно відмовилася від будь-яких переговорів із Путіним

У відповідь на спробу Росії анексувати території України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про "неможливість проведення переговорів" з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

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Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня, у якому пунктом №1 зазначено – "Констатувати неможливість переговорів із Президентом Російської Федерації В.Путіним".

Указом також схвалено рішення РНБО щодо звернення України із заявкою на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Рішення було ухвалено після того, як в Росії заявили про прийняття "Л/ДНР", а також окупованих Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вестиме переговори з РФ лише коли там зміниться президент.

Президент попередив російських можновладців, що їх може чекати доля "цапів-відбувайлів" допоки Володимир Путін залишатиметься на чолі Росії.