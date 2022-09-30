Україна подає заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку

Українська влада 30 вересня вирішила подати заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре", - сказав він.

За словами глави держави, Україна проситиме прийняти її за процедурою, яка "відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти", а саме у пришвидшеному порядку.

Він нагадав, що 24 лютого Росією було нанесено перший повномасштабний удар по Україні, але висловив впевненість, що цей удар був би не останнім, а лиш першим.

"Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Інші держави були б під ударом. Країни Балтії, Польща, Молдова та Грузія, Казахстан... Росія претендувала на підкорення різних народів Європи та Азії. Претендувала ще півроку тому. Ця злочинна амбіція ламається в Україні. Вона була зламана під Києвом і Черніговом. На "Азовсталі". На Сумщині й на Харківщині. На Зміїному", - сказав президент.

За його словам, вона буде зламана на Донбасі, на півдні України, зокрема в Криму, коли вони будуть звільнені Україною від ворога "не тільки України, аде й самого життя, людяності, закону та правди".

"Росія вже знає це, відчуває нашу міць. Бачить, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей. І саме тому вона поспішає. Влаштовує цей фарс зі спробою анексії. Намагається вкрасти те, що їй не належить. Хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписувати історію й перемальовувати кордони. Україна цього не допустить", - підкреслив Зеленський.

Глава держави повідомив, що провів у п'ятницю засідання Ставки верховного головнокомандувача та засідання Ради національної безпеки і оборони, на яких було ухвалено декілька принципових рішень.

"Перше. Лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге. Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - сказав він.

По-третє, за словами Зеленського, Україна "має зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли фактично", оскільки "саме в Україні вирішується доля демократії в протистоянні з тиранією".

"Саме тут міцністю наших державних кордонів, ми можемо закріпити міцність кордонів усіх європейських держав. Ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент. Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію. Силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі", - підкреслив він.

Зеленський нагадав, що приклад Фінляндії та Швеції показує, що прискорене приєднання до НАТО без Плану дій щодо членства є можливим.

"Це – справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями. Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус", - додав при цьому глава держави.

Президент вказав, що поки відбуватиметься таке узгодження, Україна пропонує реалізувати її пропозиції щодо гарантій безпеки для неї і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором, що був розроблений і представлений партнерам України.

Він також повідомив, що РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії, які "не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права" або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й "спільноти демократичних народів".

"Водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради розглядатиметься проект закону щодо націоналізації всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроект без зволікань. Завершуємо демонтаж російського впливу на Україну, Європу та світ", - додав Зеленський.