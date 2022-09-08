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Новим генсеком НАТО може стати Христя Фріланд, - ЗМІ
Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд є однією із кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CBC News.
Як зазначає видання, щонайменше чотири різні джерела - в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де знаходиться штаб-квартира НАТО, повідомили, що кандидатури Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних та безпекових на заміну чинного генсека НАТО Йєнса Столтенберга.
"Є певний імпульс до того, щоб жінка стала наступним генсеком Альянсу", - сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Серед інших можливих кандидаток згадуються колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте і колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд.
Сама Фріланд ухилилася від прямої відповіді на запитання про своє можливе призначення, зауваживши, що “вже має дві роботи” і займає дві посади: віцепрем’єр-міністра Канади та міністра фінансів.
Зазначимо, нинішнього генсека НАТО Йєнса Столтенберга було призначено на посаду в 2014 році терміном на 5 років. У 2019 році його повноваження продовжили до жовтня 2022 року, а 24 березня через повномасштабну війну РФ проти України було вирішено, що Столтенберг залишиться генеральним секретарем до 30 вересня 2023 року.
Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО, так як він отримав міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти військової агресії Росії.