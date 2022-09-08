Новим генсеком НАТО може стати Христя Фріланд, - ЗМІ

Віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд є однією із кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

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Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CBC News.

Як зазначає видання, щонайменше чотири різні джерела - в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де знаходиться штаб-квартира НАТО, повідомили, що кандидатури Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних та безпекових на заміну чинного генсека НАТО Йєнса Столтенберга.

"Є певний імпульс до того, щоб жінка стала наступним генсеком Альянсу", - сказав високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Серед інших можливих кандидаток згадуються колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте і колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Сама Фріланд ухилилася від прямої відповіді на запитання про своє можливе призначення, зауваживши, що “вже має дві роботи” і займає дві посади: віцепрем’єр-міністра Канади та міністра фінансів.

Зазначимо, нинішнього генсека НАТО Йєнса Столтенберга було призначено на посаду в 2014 році терміном на 5 років. У 2019 році його повноваження продовжили до жовтня 2022 року, а 24 березня через повномасштабну війну РФ проти України було вирішено, що Столтенберг залишиться генеральним секретарем до 30 вересня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО, так як він отримав міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти військової агресії Росії.