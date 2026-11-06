Росія атакувала підстанції ДТЕК на Київщині: знеструмлено два райони

У ніч на п'ятницю, 6 листопада, російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Київської області. Ворог завдав ударів по двох об'єктах компанії “ДТЕК Київські регіональні електромережі”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Внаслідок атаки знеструмлено частину споживачів в Обухівському та Білоцерківському районах.

В енергокомпанії наголошують, що руйнування виявилися значними, тому повне відновлення пошкоджених потужностей потребуватиме тривалого часу.

"Щойно це стало можливим, енергетики розпочали ремонти. На ранок частину родин вдалося перезаживити. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Наразі ліквідація наслідків нічної атаки триває у цілодобовому режимі, ремонтно-відновлювальні бригади працюють безперервно для якнайшвидшого повернення світла в оселі.

Водночас в інших районах Київської області продовжують діяти планові стабілізаційні графіки відключень.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

3 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів. ТЕС припинили генерацію електроенергії.