Росія атакувала енергетичні об’єкти ДТЕК: виникли пожежі

6 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що вранці під удар потрапили одразу кілька об’єктів компанії.

В ДТЕК розповіли, що влучання пошкодили обладнання й спричинили пожежу.

В компанії зауважили, що російські війська вже атакували ці об’єкти раніше. Тоді енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонти й повернути електрику всім родинам.

Наразі відновлення триває, а фахівці роблять все можливе, щоб у кожній домівці були світло й тепло.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Серйозних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання, зокрема два об’єкти “ДТЕК Дніпровські електромережі”.