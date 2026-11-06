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АМКУ дозволив Uber отримати контроль над Delivery Hero - власником Glovo в Україні

Glovo, доставка
Uber отримав дозвіл на контроль над власником Glovo

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав американській компанії Uber дозвіл на опосередковане набуття контролю над німецькою Delivery Hero SE, якій належить український бізнес сервісу доставки Glovo. Відповідне рішення регулятор ухвалив 5 листопада 2026 року.

Як пише Dilo, про це інформує АМКУ.

Про домовленість щодо придбання Delivery Hero стало відомо в липні 2026 року. Тоді Uber Technologies запропонувала заплатити 41,5 євро за акцію німецької компанії. На момент оголошення угоди її загальну вартість оцінювали приблизно у $14,8 млрд. Раду директорів обох компаній пропозицію схвалила одностайно.

У разі завершення угоди під контроль Uber перейде не лише український бізнес Glovo, а й операції сервісу в низці інших країн. Зокрема, йдеться про Вірменію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Кот-д’Івуар, Хорватію, Грузію, Італію, Казахстан, Кенію, Киргизстан, Чорногорію, Марокко, Нігерію, Сербію, Туніс та Уганду.

Водночас частину активів Glovo планують передати іншому покупцеві. Інвестиційна компанія з Нью-Йорка SSW Partners має придбати бізнес сервісу в Молдові, Польщі, Румунії, Португалії та Іспанії.

Загалом Uber збереже за собою операції Delivery Hero у 50 країнах, сукупний валовий обсяг замовлень яких у 2025 році становив близько $42 млрд. Бізнес у 14 інших країнах, зокрема Австрії, Греції, Іспанії, Норвегії, Польщі, Португалії та Швеції, планують продати SSW Partners за $1,6 млрд. Надалі інвестор має намір реалізувати ці активи окремо.

На момент оголошення домовленості Uber уже володіла 24,77% акцій Delivery Hero безпосередньо та контролювала ще 11,74% через фінансові інструменти. Ще 17% акцій німецької компанії належали інвестиційній групі Prosus NV, яка погодилася продати свій пакет Uber.

У межах домовленостей керівництво Uber також пообіцяло зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні та не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року. Крім того, компанія планує інвестувати в Німеччину 2 млрд євро протягом наступних п’яти років.

В Uber заявили, що після завершення угоди платформа мобільності та доставки компанії охоплюватиме 99 ринків. Сукупний валовий обсяг замовлень на них, за попередніми оцінками, у 2025 році міг становити $236 млрд.

Про компанії

Uber Technologies Inc. - американська технологічна компанія, заснована у 2009 році. Штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. Компанія розвиває цифрову платформу для замовлення поїздок, доставки їжі та товарів. Сервіс Uber Eats працює на міжнародному ринку доставки, а придбання Delivery Hero має посилити позиції компанії в цьому сегменті та розширити географію її присутності.

Delivery Hero SE - німецька технологічна компанія зі штаб-квартирою в Берліні, заснована у 2011 році. Вона розвиває платформи для замовлення та доставки їжі, продуктів і товарів повсякденного вжитку. Компанія працює під різними брендами на ринках Європи, Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та Африки. З 2017 року її акції торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

Glovo - іспанська платформа доставки, заснована у 2015 році в Барселоні. Сервіс дає змогу замовляти їжу з ресторанів, продукти із супермаркетів, аптечні товари та інші покупки з доставкою. У липні 2022 року Delivery Hero завершила придбання контрольного пакета Glovo, після чого сервіс увійшов до її групи.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Фарма-Сіті", кінцевим бенефіціаром якого є власник мережі "Аптека Доброго дня" Ігор Червоненко, отримати контроль над компанією "Маркет Універсал ЛТД", яка управляє аптечною мережею D.S.

Автор:
Ольга Опенько

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