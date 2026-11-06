АМКУ дозволив Uber отримати контроль над Delivery Hero - власником Glovo в Україні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав американській компанії Uber дозвіл на опосередковане набуття контролю над німецькою Delivery Hero SE, якій належить український бізнес сервісу доставки Glovo. Відповідне рішення регулятор ухвалив 5 листопада 2026 року.

Як пише Dilo, про це інформує АМКУ.

Про домовленість щодо придбання Delivery Hero стало відомо в липні 2026 року. Тоді Uber Technologies запропонувала заплатити 41,5 євро за акцію німецької компанії. На момент оголошення угоди її загальну вартість оцінювали приблизно у $14,8 млрд. Раду директорів обох компаній пропозицію схвалила одностайно.

У разі завершення угоди під контроль Uber перейде не лише український бізнес Glovo, а й операції сервісу в низці інших країн. Зокрема, йдеться про Вірменію, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Кот-д’Івуар, Хорватію, Грузію, Італію, Казахстан, Кенію, Киргизстан, Чорногорію, Марокко, Нігерію, Сербію, Туніс та Уганду.

Водночас частину активів Glovo планують передати іншому покупцеві. Інвестиційна компанія з Нью-Йорка SSW Partners має придбати бізнес сервісу в Молдові, Польщі, Румунії, Португалії та Іспанії.

Загалом Uber збереже за собою операції Delivery Hero у 50 країнах, сукупний валовий обсяг замовлень яких у 2025 році становив близько $42 млрд. Бізнес у 14 інших країнах, зокрема Австрії, Греції, Іспанії, Норвегії, Польщі, Португалії та Швеції, планують продати SSW Partners за $1,6 млрд. Надалі інвестор має намір реалізувати ці активи окремо.

На момент оголошення домовленості Uber уже володіла 24,77% акцій Delivery Hero безпосередньо та контролювала ще 11,74% через фінансові інструменти. Ще 17% акцій німецької компанії належали інвестиційній групі Prosus NV, яка погодилася продати свій пакет Uber.

У межах домовленостей керівництво Uber також пообіцяло зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні та не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року. Крім того, компанія планує інвестувати в Німеччину 2 млрд євро протягом наступних п’яти років.

В Uber заявили, що після завершення угоди платформа мобільності та доставки компанії охоплюватиме 99 ринків. Сукупний валовий обсяг замовлень на них, за попередніми оцінками, у 2025 році міг становити $236 млрд.

Про компанії

Uber Technologies Inc. - американська технологічна компанія, заснована у 2009 році. Штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. Компанія розвиває цифрову платформу для замовлення поїздок, доставки їжі та товарів. Сервіс Uber Eats працює на міжнародному ринку доставки, а придбання Delivery Hero має посилити позиції компанії в цьому сегменті та розширити географію її присутності.

Delivery Hero SE - німецька технологічна компанія зі штаб-квартирою в Берліні, заснована у 2011 році. Вона розвиває платформи для замовлення та доставки їжі, продуктів і товарів повсякденного вжитку. Компанія працює під різними брендами на ринках Європи, Азії, Латинської Америки, Близького Сходу та Африки. З 2017 року її акції торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

Glovo - іспанська платформа доставки, заснована у 2015 році в Барселоні. Сервіс дає змогу замовляти їжу з ресторанів, продукти із супермаркетів, аптечні товари та інші покупки з доставкою. У липні 2022 року Delivery Hero завершила придбання контрольного пакета Glovo, після чого сервіс увійшов до її групи.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Фарма-Сіті", кінцевим бенефіціаром якого є власник мережі "Аптека Доброго дня" Ігор Червоненко, отримати контроль над компанією "Маркет Універсал ЛТД", яка управляє аптечною мережею D.S.