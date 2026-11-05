Власник Parallel може увійти до агробізнесу Ахметова: АМКУ розгляне угоду з HarvEast

Власник мережі автозаправних комплексів Parallel Олександр Дубінін планує придбати частку в агрохолдингу HarvEast, пов'язаному з бізнесом Ріната Ахметова.

Як пише Dilo, про це свідчить порядок денний засідання АМКУ.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 5 листопада має розглянути заяву про надання дозволу на концентрацію.

Деталі потенційної угоди, зокрема розмір частки, яку планують придбати, та її вартість, наразі не розголошуються.

Що відомо про Parallel

Parallel - українська мережа автозаправних комплексів, власником і генеральним директором якої є Олександр Дубінін.

У 2020 році Дубінін придбав мережу Parallel у групи SCM Ріната Ахметова. У 2024 році компанія розширила паливний бізнес завдяки придбанню активів мережі Motto.

За підсумками 2025 року виторг Parallel становив близько 11 млрд грн, збільшившись приблизно на чверть порівняно з попереднім роком. Продажі пального зросли на третину.

У 2026 році компанія заявляла про плани розширення бізнесу та інвестиції в розвиток мережі обсягом до 2 млрд грн. Серед напрямів зростання — придбання регіональних мереж АЗС.

Що відомо про HarvEast

HarvEast - український аграрний холдинг, заснований 2011 року на базі сільськогосподарських активів Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Основні напрями діяльності компанії - рослинництво та виробництво насіння. Агрохолдинг вирощує пшеницю, соняшник, кукурудзу, ріпак та інші культури.

За інформацією на офіційному сайті компанії, після втрати значної частини земельних активів на Донеччині внаслідок російської агресії земельний банк HarvEast становить близько 24 тис. га. Основні виробничі активи компанії зосереджені в Київській області.

Генеральним директором HarvEast є Дмитро Скорняков.

Згідно з актуальною інформацією на корпоративному сайті, агрохолдинг належить інвестиційній компанії SCM, заснованій Рінатом Ахметовим. Історично структура власності HarvEast також була пов'язана зі Smart-Holding Вадима Новинського

Нагадаємо, на тлі посилення російських атак на паливну інфраструктуру мережа АЗС Parallel переглядає стратегію розвитку, зосереджуючись на безпеці та економічній ефективності замість кількісного розширення. Про це в інтерв’ю Dilo розповів CEO компанії Олександр Дубінін. Він також прокоментував перспективи розвитку Parallel Market та спрогнозував зростання вартості дизельного пального в Україні до понад 100 грн за літр уже восени.