Стратегія Parallel, безпекові ризики та ринок пального: інтерв’ю з СЕО компанії Олександром Дубініним

Через посилення російських атак на паливну інфраструктуру та складність підготовки великих M&A-угод мережа Parallel змінила підхід до масштабування, відмовившись від жорстких прив'язок до кількості станцій на користь безпеки та економічної ефективності бізнесу. В бліц-інтерв'ю виданню Dilo СЕО компанії Олександр Дубінін розповів, як паливний ритейл адаптується до воєнних ризиків, чому проєкт магазинів Parallel Market проходить оптимізацію, чи допоможе держава захистити АЗК від дронів і чому вже у жовтні-листопаді вартість дизельного пального в Україні з високою ймовірністю подолає позначку в 100 грн за літр.

Навесні ви заявляли про плани збільшити мережу "Parallel" до 350 АЗС. Наскільки цей план вдалося реалізувати зараз?

— У 2026 році Parallel продовжує реалізацію стратегії розширення бізнесу та розбудови національної мережі АЗК. Стратегічна мета компанії залишається незмінною: посилення присутності бренду в регіонах України, покриття ключових автомобільних магістралей, розвиток єдиних стандартів якості та сервісу, а також програми лояльності.

Ми ведемо переговори щодо придбання як окремих АЗК, так і мереж. Йдеться про потенційні угоди різного масштабу, тому їх підготовка, оцінка активів, юридична перевірка та узгодження умов потребують часу.

Паралельно системно працюємо з банками над розширенням можливостей фінансування бізнесу. У рамках цієї роботи Parallel пройшла аудит фінансової звітності за 2025 рік.

Досягнуті домовленості передусім посилюють можливості фінансування операційної діяльності мережі та створюють більш стійку фінансову базу для подальшого розвитку. Інформацію щодо конкретних об'єктів та сторін потенційних угод компанія зможе коментувати після завершення переговорів та юридичного оформлення відповідних угод.

Чи залишається актуальним озвучений на початку року план щодо розширення? Якщо ні, то які на сьогодні цільові показники компанії до кінця року?

— Стратегія масштабування Parallel залишається актуальною. Водночас для нас важливо не просто збільшувати кількість АЗК, а формувати економічно ефективну та стійку національну мережу.

На початку року ми розглядали декілька сценаріїв розвитку, у тому числі можливість швидшого масштабування за рахунок великих M&A-угод. Переговори тривають, однак строки реалізації таких угод залежать від багатьох факторів, частина з яких перебуває поза межами контролю компанії.

Насамперед протягом року суттєво зросли безпекові ризики для паливної галузі. Системні російські атаки на паливну та енергетичну інфраструктуру впливають як на роботу діючих об'єктів, так і на оцінку потенційних придбань. При ухваленні інвестиційних рішень необхідно враховувати стан активів, ризики їх пошкодження, можливі витрати на відновлення та забезпечення безперервності роботи.

Другий фактор — складність і тривалість підготовки великих M&A-угод. Для нас принципово важливо ретельно оцінювати активи, їхню економіку та потенціал розвитку, а не здійснювати придбання заради виконання кількісного показника.

Також на інвестиційні рішення впливають волатильність світових паливних котирувань, валютного курсу, логістики, вартість фінансування та загальна невизначеність воєнного часу.

Тому сьогодні ми не прив'язуємо розвиток до формального показника кількості придбаних АЗК до конкретної дати. Темпи розширення до кінця року залежатимуть передусім від результатів переговорів щодо потенційних угод та їх економічної доцільності.

Більше того, підвищення ризиків у паливному бізнесі створює передумови для подальшої консолідації ринку. Тому ми бачимо можливості для розширення Parallel як у 2026 році, так і в середньостроковій перспективі.

Скільки станцій наразі налічує мережа Parallel?

— Під брендом Parallel зараз працює близько 100 АЗК.

Ви також анонсували розвиток мережі магазинів біля дому Parallel Market. Говорили про 10 пілотних магазинів і планували відкрити ще 70. Як розвивається цей напрямок зараз?

— Parallel продовжує розвивати проєкт магазинів формату "біля дому" Parallel Market. На цьому етапі ми тестуємо та вдосконалюємо формат, асортимент і концепцію магазинів. У процесі тестування частину точок було закрито, у тому числі через безпекову ситуацію в окремих регіонах. Наразі працює 9 магазинів Parallel Market.

Для нас цей етап важливий саме з точки зору пошуку оптимальної та економічно ефективної моделі, яку надалі можна буде масштабувати. Тому кількість відкритих магазинів не є самоціллю.

Рішення щодо нових локацій ухвалюються з урахуванням результатів роботи діючих об'єктів, споживчого попиту, потенціалу конкретної локації, безпекової ситуації та економічної доцільності. Діючі магазини Parallel Market розташовані у Києві, Ірпені та с. Драгомирчани Івано-Франківської області.

Що Ви думаєте про озвучені урядом плани підтримки паливних мереж?

— Це дає надію. Для нас принципово важливо, що в позиції держави відбулися певні зміни. До цього на більшості нарад ми чули тезу, що в умовах дефіциту ресурсів питання захисту АЗК - це фактично справа самих операторів.

Тепер, схоже, держава безпосередньо включилася у вирішення проблеми. Автоматичні сповіщення про наближення дронів, посилення фізичного захисту об’єктів та облаштування укриттів є необхідними. Тут важливо, щоб були чіткі стандарти, джерела фінансування і розуміння, які саме заходи держава очікує від нас.

Окремо зазначу наміри спрощення митного оформлення бензовозів та полегшення залізничної логістики — це безпосередньо впливає на можливість швидко завозити пальне та підтримувати необхідні запаси.

Якими за Вашим прогнозом будуть ціни на пальне восени?

— Точний прогноз ніхто не дасть. Багато залежатиме від розвитку ситуації на Близькому Сході, світових цін на нафту та нафтопродукти, а також стабільності логістики.

Український ринок уже показав, наскільки швидко зовнішній шок може відображатися на вартості ресурсу: дизель уже коштує під 100 грн за літр. Є мережі, що підняли ціни на нього вище цієї планки. Тому саме дизель залишається найбільш чутливим сегментом у світі.

Проте є фактори, що можуть стримувати ціни: запаси, стабільний курс гривні та видатки на логістику, конкуренція на внутрішньому ринку.

Зараз для галузі принципово важливо забезпечити достатні запаси та максимально диверсифікувати маршрути постачання. Тому плани уряду щодо спрощення митних процедур для постачальників пального є дуже своєчасними.

Наш базовий прогноз — восени ціни залишатимуться волатильними. Є відчуття, що психологічний поріг по дизелю у 100 грн/л триматиметься. Не можна виключати, що у жовтні-листопаді ми його не перетнемо, з урахуванням напруженоЇ ситуації з ресурсом у Європі та сезонних факторів: ремонтів НПЗ та збільшення споживання.