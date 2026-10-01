Маск повертається до роботи з адміністрацією Трампа та досліджуватиме майбутнє війни

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників США Ньют Ґінґріч очолять новий проєкт Пентагону Meridian. Він має дослідити майбутні сценарії ведення війни та технології, які США можуть потребувати у найближчі десятиліття.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення Axios.

Проєкт має визначити, які сфери та військові спроможності США повинні розвивати, а також які озброєння і технологічні системи можуть знадобитися американським військовим у майбутньому.

За словами Гегсета, Meridian не передбачає підготовки нових політичних документів. Натомість учасники проєкту мають зосередитися на прогнозуванні майбутніх конфліктів і розробці рішень для них.

"Ми використовуємо унікальну американську перевагу — наших новаторів, керівників і технологів, які здатні мислити масштабно та знаходити рішення для конфліктів майбутнього", - заявив глава Пентагону.

Координувати роботу Meridian допомагатиме головний технологічний директор Пентагону Еміль Майкл. Раніше він заявляв про необхідність розвитку нових технологічних компаній у сфері оборони, порівнюючи їхній потенціал із Anduril, Palantir і SpaceX.

Лакі заявив, що учасники проєкту планують не лише аналізувати сучасні війни, а й досліджувати потенційні конфлікти у 2030, 2050 та 2100 роках. За його словами, це має допомогти визначити, які технології та системи США потрібно створити вже зараз для запобігання майбутнім війнам.

Компанії Маска та Лакі вже мають значні контракти з Пентагоном. SpaceX забезпечує запуски в інтересах національної безпеки США, а Anduril постачає військовим засоби радіоелектронної боротьби, системи перехоплення, ракетні двигуни та безпілотні системи.

Перша зустріч керівників Meridian мала відбутися 30 вересня. Гегсет очікує, що остаточні висновки проєкту будуть готові протягом 120 днів. Результати планують представити у відкритому доступі, а також у форматі окремого засекреченого звіту.

Для Маска це стане першою офіційною роллю в консультуванні адміністрації Дональда Трампа після його виходу з DOGE та публічного конфлікту з президентом США минулого року. Згодом Маск і Трамп відновили співпрацю.

Нагадаємо, минулого року Ілону Маску Білий дім надав офіційний статус спеціального держслужбовця. Як повідомлялося, згідно з цим статусом мільярдер і технологічний підприємець не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем. Він не отримував зарплату і мав надсекретний допуск до державної таємниці.