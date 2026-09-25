Ілона Маска закликають допомогти Україні з ударами углиб Росії через Starlink

Президент Фінляндії Олександр Стубб звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням дозволити Україні використовувати супутникову мережу Starlink на території Росії для завдання ударів по пускових установках балістичних ракет.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

За словами фінського лідера, такий крок міг би допомогти Україні виявляти й уражати мобільні російські ракетні комплекси, які РФ використовує для ударів по українській території.

"Я закликаю Ілона Маска дати українцям можливість у стратегічних цілях використовувати Starlink у районах, де розташовані пускові установки балістичних ракет як на окупованій території України, так і в Росії. Тому що це врятувало б життя", - наголосив Стубб.

Він підкреслив, що Україні потрібні три речі.

"По-перше, це протиповітряна оборона, і навіть Starlink певною мірою забезпечив би гарний захист від повітряних атак. Друге – це додаткові енергогенератори, а третє – це гроші. Ось над чим ми зараз працюємо. Ми формуємо зимовий пакет заходів, тому що я не бачу ознак, щоб війна закінчилася раніше за зиму", - зауважив президент Фінляндії.

Starlink для ударів по Росії

Українська влада заявляє, що включення Starlink над російською територією допоможе ЗСУ напередодні зими завдавати ударів по російських пускових установках, що запускають балістику, захиститися від якої в України не вистачає запасу ракет-перехоплювачів.

З аналогічним проханням український президент Володимир Зеленський у липні звертався до президента Дональда Трампа. Для схвалення ініціативи потрібна згода самого Маска, котрий досі обмежував використання системи на території Росії.

Українські військові можуть використовувати Starlink на території України та її тимчасово окупованих територіях, проте не на території Росії.

За допомогою оснащених супутниковим інтернетом дронів Україна отримала б можливість більш прицільно бити по військових об'єктах Росії та знизити кількість ракетних обстрілів, які стали проблемою через нестачу перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Про те, що Україна хоче використати Starlink для ударів по російській території, раніше писало видання The Atlantic. Повідомлялося, що з цього питання до Маска звертався колишній український міністр оборони Михайло Федоров, котрий на початку року домовився з мільярдером про блокування Starlink для російської армії.

Водночас відомо, що Маск раніше відмовив Києву в розширенні використання Starlink для далекобійних ударів по Росії через побоювання ядерної ескалації.

Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли, що Маск у розмові з Федоровим заявив, що може дозволити Україні використовувати супутникові системи Starlink для ударів по території Росії, однак він очікує на політичне рішення президента США Дональда Трампа.