Трамп не підтримав надання Україні Starlink для ударів углиб Росії

Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею надати Україні супутниковий інтернет Starlink компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, для далекобійних ударів по Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомили FinancialTimes інформовані джерела.

За їхніми словами, це питання президент України Володимир Зеленський порушив на зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці липня. Він зокрема попросив американського президента поговорити з власником Space X Ілоном Маском, щоб той дозволив використовувати українським дронам супутниковий інтернет для ударів по російських військових об'єктах. Йшлося переважно про можливість атакувати інфраструктуру для запуску балістичних ракет на відстані до 200 км від кордонів України.

Проте Трамп не взяв на себе жодних зобов'язань із цього питання, зазначили співрозмовники FT. Вони додали, що Маск також навряд чи погодиться на прохання Києва. До цього мільярдер не дозволив Україні використовувати Starlink для завдання ударів углиб Росії через побоювання ядерної ескалації.

За допомогою оснащених супутниковим інтернетом дронів Україна отримала б можливість більш прицільно бити по військових об'єктах Росії та знизити кількість ракетних обстрілів, які стали проблемою через нестачу перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Про те, що Україна хоче використати Starlink для ударів по російській території, раніше писало видання The Atlantic. Повідомлялося, що з цього питання до Маска звертався колишній український міністр оборони Михайло Федоров, котрий на початку року домовився з мільярдером про блокування Starlink для російської армії.