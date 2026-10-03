Росія атакувала цивільне судно на Одещині: загинув моряк

Російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Внаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АМПУ.

Після атаки 13 членів екіпажу евакуювали у безпечне місце.

У повідомленні наголошується, що це черговий російський удар по цивільному судноплавству та торговельному флоту, який забезпечує роботу українських морських шляхів.

Нагадаємо, 23 вересня Росія атакувала цивільне вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди у Чорному морі. Внаслідок удару на борту виникла пожежа, а капітан судна загинув.