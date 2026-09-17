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Росія атакувала цивільне судно у Чорному морі: є загиблий та поранений

судно
Росія продовжує атакувати цивільне судноплавство у Чорному мор / Depositphotos

17 вересня під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії було атаковане російським дроном. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Наразі інформація щодо стану судна уточнюється.

У відомстві наголосили, що Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для людей і міжнародного судноплавства у Чорному морі.

"Очікуємо належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів", - підкреслили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, протягом липня та першої половини серпня Росія атакувала 52 цивільні судна, що заходили до українських портів, виходили з них або перебували біля причалів. Посилення ударів створило ризики для подальшої роботи Українського морського коридору та морського експорту.

Автор:
Світлана Манько

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