Росія атакувала 52 цивільні судна у липні, Україна звернулася до IMO

Протягом липня та першої половини серпня Росія атакувала 52 цивільні судна, що заходили до українських портів, виходили з них або перебували біля причалів. Посилення ударів уже створює ризики для подальшої роботи Українського морського коридору та морського експорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Через загострення ситуації міністр Микола Калашник звернувся до генерального секретаря Міжнародної морської організації Арсеніо Антоніо Домінгеса Веласко. На прохання України IMO поширила звернення серед держав-членів та організацій, які співпрацюють з нею.

За даними міністерства, атаки на цивільний флот у липні та першій половині серпня призвели до загибелі та поранення моряків, пошкодження суден і зростання ризиків для міжнародних перевізників.

Серед найбільших атак:

13 липня у порту Південний було атаковано судно AIDA під прапором Того, яке розвантажувало мінеральні добрива. Загинули троє моряків, п'ятеро були поранені;

14 липня в Одесі під удар потрапило судно ATLAS BEY під прапором Танзанії. Загинув капітан, ще троє членів екіпажу були поранені;

того ж дня у Чорноморську атакували судно AROSA, загинули член екіпажу та працівник порту;

19 липня під час виходу з Чорноморська було атаковано GOLDEN LEO із понад 6 тис. тонн кукурудзи. Загинули дев'ять членів екіпажу та лоцман, а 26 липня судно затонуло;

5 серпня повторних атак зазнало судно EMIL із 173 тис. тонн залізної руди. Після пожежі воно стало непридатним для мореплавства;

того ж дня було атаковано MERA QUEEN, яке прямувало з Одеси. Загинув український член екіпажу.

Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак пошкоджено або частково зруйновано 1090 об'єктів портової інфраструктури та 262 торговельні судна. Загинули або були поранені 329 цивільних.

Попри атаки, від початку 2026 року Україна експортувала морем понад 27 млн тонн продовольчих вантажів. Більше половини вантажів, які проходять Українським морським коридором, становить зерно, що постачається більш ніж до 55 країн.

У міністерстві попереджають, що подальше посилення атак може ускладнити заходження суден до українських портів та вихід із них, а отже — вплинути на експорт і міжнародні ланцюги постачання.

Нагадаємо, у липні Росія 124 рази атакувала українські порти та цивільні судна. Тоді було зафіксовано 67 атак на портові об'єкти, 35 — на цивільні судна біля причалів і ще 22 — на судна в морському коридорі.