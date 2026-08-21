Россия атаковала 52 гражданских судна в июле, Украина обратилась к IMO

В течение июля и первой половины августа Россия атаковала 52 гражданских судна, которые заходили в украинские порты, выходили из них или находились у причалов. Ужесточение ударов уже создает риски для дальнейшей работы Украинского морского коридора и морского экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Из-за обострения ситуации министр Николай Калашник обратился к генеральному секретарю Международной морской организации Арсенио Антонио Домингесу Веласко. По просьбе Украины IMO распространила обращения среди государств-членов и сотрудничающих с ней организаций.

По данным министерства, атаки на гражданский флот в июле и первой половине августа привели к гибели и ранению моряков, повреждению судов и росту рисков для международных перевозчиков.

Среди самых больших атак:

13 июля в порту Южный было атаковано судно AIDA под флагом Того, которое разгружало минеральные удобрения. Погибли три моряка, пятеро были ранены;

14 июля в Одессе под удар попало судно ATLAS BEY под флагом Танзании. Погиб капитан, еще трое членов экипажа были ранены;

в тот же день в Черноморске атаковали судно AROSA, погиб член экипажа и работник порта;

19 июля при выходе из Черноморска была атакована GOLDEN LEO с более чем 6 тыс. тонн кукурузы. Погибли девять членов экипажа и лоцман, а 26 июля судно затонуло;

5 августа повторные атаки подверглись судну EMIL из 173 тыс. тонн железной руды. После пожара оно стало непригодным для мореходства;

в тот же день была атакована MERA QUEEN, которая направлялась из Одессы. Погиб украинский член экипажа.

С начала полномасштабной войны в результате российских атак повреждено или частично разрушено 1090 объектов портовой инфраструктуры и 262 торговых судна. Погибли или были ранены 329 гражданских.

Несмотря на атаки, с начала 2026 года Украина экспортировала морем более 27 млн. тонн продовольственных грузов. Более половины грузов, проходящих по Украинскому морскому коридору, составляет зерно, поставляемое более чем в 55 стран.

В министерстве предупреждают, что дальнейшее усиление атак может осложнить захождение судов в украинские порты и выход из них, а значит, повлиять на экспорт и международные цепи поставок.

Напомним, в июле Россия 124 раза атаковала украинские порты и гражданские суда. Тогда было зафиксировано 67 атак на портовые объекты, 35 – на гражданские суда у причалов и еще 22 – на суда в морском коридоре.