Россия ударила по портовой инфраструктуре Николаева: повреждено гражданское судно

Российские войска днем 17 августа нанесли удар беспилотником типа Shahed по портовой инфраструктуре в Николаевском районе. В результате атаки повреждения получило гражданское судно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВ Георгия Решетилова.

По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

"Сегодня днем враг атаковал БПЛА типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района. Поврежден гражданский корабль. Предварительно, без пострадавших", - отметил глава ОВА.

Атаки РФ по портам

Отметим, что россияне продолжают системно атаковать портовую и логистическую инфраструктуру южных регионов Украины, нанося удары по гражданским объектам и судам.

Так, 27 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Николаевского района ударным беспилотником типа Shahed. В результате удара было повреждено гражданское судно, в то же время, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также во время выхода из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы. В результате попаданий на судне возник пожар. По предварительной информации, семь членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти.

В целом за июль было зафиксировано 124 удара по морским портам, судам у причалов и в Украинском морском коридоре.