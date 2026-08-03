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Россия за июль 124 раза атаковала украинские порты и гражданские суда

Россия за июль 124 раза атаковала украинские порты
Россия за июль 124 раза атаковала украинские порты

В результате очередной российской атаки на транспортную инфраструктуру Одесщины и гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона пострадали 10 человек. За июль было зафиксировано 124 удара по морским портам, судам у причалов и в Украинском морском коридоре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На местах атак идет ликвидация последствий.

Только за первые дни августа Россия осуществила:

  • пять атак на объекты морских портов;
  • три атаки на гражданские суда в портах;
  • две атаки на суда в Украинском морском коридоре

В июле было зафиксировано:

  • 67 атак на объекты морских портов;
  • 35 атак на гражданские суда в портах;
  • 22 атаки на суда в морском коридоре.

Под удары попадают не только суда, выполняющие рейсы или грузовые операции. Россия также атакует гражданский флот, который из-за предыдущих повреждений остается у причалов или на якорных стоянках.

Ужесточение атак на портовую инфраструктуру и суда создает риски для работы украинских портов, морского экспорта и международных перевозчиков. Она также может влиять на стабильность логистических маршрутов и поставку украинской продукции на внешние рынки.

Из-за этих атак Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна через Черное море. Часть судовладельцев избегает мер в район Одессы, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.

Автор:
Татьяна Гойденко