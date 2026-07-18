Удары по портам Украины срывают зерновую логистику в Черном море

Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна через Черное море из-за усиления российских атак на порты и коммерческие суда. Часть судовладельцев избегает мер в район Одессы, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

По данным компании морской безопасности Ambrey, атаки российских беспилотников на порт Одессы сократили мощности хранения зерна примерно на треть. Некоторые торговцы, по словам аналитиков, приостановили закупки в Одессе.

Администрация морских портов Украины заявила, что за последние две недели в результате десятков российских атак на порты и суда погибли 11 человек, в том числе работники портов и иностранные моряки.

"Россия атакует порты и терминалы уже четыре дня подряд. Теперь суда не хотят заходить", - сказала зерновая аналитика из Днепра Маша Беликова.

По ее словам, ранения и гибель членов экипажей стали серьезным риском для судовладельцев. Поэтому внутренние закупочные цены в украинских портах фактически "исчезли", а судовладельцы перестали предоставлять котировки фрахта.

Атаки создают риски для одного из ключевых маршрутов мирового экспорта зерна. Россия и Украина вместе обеспечивают около трети мирового экспорта пшеницы, а для Украины морской коридор остается важнейшим источником валютных поступлений.

После выхода России по зерновой инициативе ООН в 2023 году, Украина возобновляла экспорт из Одессы и соседних портов через прибрежный морской маршрут. Теперь его работа снова оказалась под давлением.

По словам аналитика украинской компании International Seaborne Market Павла Сосновского, часть судов остановилась за пределами украинских вод, чтобы переоценить риски атак дронов и ракет. В то же время страховые премии резко выросли, а несколько страховщиков приостановили покрытие военных рисков для рейсов в украинские порты.

Трейдеры, по словам Беликовой, обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна через дунайские порты с последующей отгрузкой через румынскую Констанцу. Такой маршрут активно использовался в начале полномасштабной войны.

Проблемы с морской логистикой возникли не только у Украины. Россия также фиксирует падение морского экспорта, в частности из-за рисков для судоходства в Азовском море после усиления атак на топливные танкеры и вспомогательные суда.

Заметим, из-за российских атак украинские порты лишились возможности накапливать около 2,5 млн тонн грузов ежемесячно. Это создает дополнительные трудности по экспорту зерна.