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Порты Украины обработали более 42 млн тонн грузов за полгода: поток агропродукции вырос на 20%

порт
Порты Украины обработали более 42 млн тонн грузов / Википедия

Украинские морские порты за первые шесть месяцев 2026 года обработали 42,4 млн. тонн грузов. Объемы перевалки агротоваров выросли на 20%, хотя РФ продолжает целенаправленно обстреливать портовую логистику и гражданские суда.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Основной частью грузопотока стала аграрная продукция, объем которой составил 23,6 млн. тонн. Это на 20% больше по сравнению с первым полугодием 2025 года. Показателей удалось добиться благодаря координации действий портовиков, аграриев, перевозчиков, моряков и украинских военных.

портРоссийская сторона продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре. С начала полномасштабного вторжения зафиксированы следующие последствия обстрелов:

  • повреждены или частично разрушены 1002 объекта портовой инфраструктуры;
  • повреждено 221 гражданское судно;
  • пострадали 283 гражданских лица.

В течение первых двух недель июля зафиксировано 23 удара по портам и 17 атак на гражданские суда. В результате этих обстрелов погибли 11 человек, еще 7 получили ранения. Среди погибших и раненых есть работники портов, сотрудники сопутствующих предприятий и иностранные члены экипажей судов.

"Украинские порты продолжают работать, несмотря на постоянные атаки... Но за каждым успешным рейсом и каждой экспортированной тонной стоит чрезвычайно высокая цена", - отметил глава ГП АМПУ Николай Кравчук. Руководитель предприятия подчеркнул, что эти обстрелы являются нарушением международного права и свободы судоходства.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в результате ударов России повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов.

Автор:
Татьяна Ковальчук