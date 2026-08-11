Украинские FPV-дроны будут производить в США: как F-Drones вышла на программу Пентагона

Украинская компания F-Drones поставила американской армии 2000 ударных FPV-дронов F10 для испытаний и подготовки военных. Это первая завершенная поставка готовых украинских беспилотников в США во время полномасштабной войны, рассказал CEO F-Drones Станислав Хутор в интервью LB.ua .

Следующим шагом должна стать локализация производства. Американский партнер F-Drones — Ukrainian Defense Drones Tech Corporation или UDD Tech — готовит производственную площадку в штате Огайо, где беспилотники будут собирать по украинской лицензии. По словам Хутора, если компания своевременно получит необходимые разрешения, первые FPV-дроны, изготовленные в США по украинской технологии, могут сойти с конвейера уже осенью 2026 года.

Контракт на 2000 беспилотников дает F-Drones возможность закрепиться на самом крупном оборонном рынке мира. В то же время, дальнейшие заказы будут зависеть от результатов испытаний, соответствия F10 требованиям Пентагона и способности партнеров наладить серийное производство в США.

Как F-Drones получила американский заказ

F-Drones вышла на американский рынок через UDD Tech, представляющую ее продукцию в США. Компания приняла участие в конкурсном отборе в рамках программы Пентагона "Drone Dominance".

Заявки на участие подали более 200 компаний, по словам Станислава Хутора. В первый этап допустили 25 производителей, а в группу победителей вошли 11. Украинский F10 занял шестое место, после чего американская сторона заказала 2000 дронов.

"Drone Dominance" рассчитана на два года, а ее общий бюджет оценивается примерно в $1,1 млрд. Пентагон планирует закупить в рамках программы более 200 тысяч относительно недорогих ударных беспилотников в 2026-2027 годах.

Первый этап испытаний проходил в феврале на базе Форт-Беннинг в штате Джорджия. При отборе американские военные оценивали точность, надежность, устойчивость связи, удобство использования и готовность компаний к масштабному производству.

В пользу F-Drones работал боевой опыт F10. Эта модель используется украинскими военными более трех лет, поэтому компания могла показать не только лабораторные характеристики, но и результаты применения в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Производство в Огайо: более $18 млн и 300 рабочих мест

Поставка готовых дронов из Украины является одним из вариантов работы F-Drones на внешних рынках. Второй предусматривает передачу лицензии и локализацию производства в стране-заказчике.

UDD Tech планирует открыть производственную площадку в городе Голланд, штат Огайо. Инвестиции в проект оцениваются в $18,4 млн, а предприятие должно создать не менее 300 рабочих мест. На нем планируют собирать FPV-дроны F10 по технологии украинского разработчика.

Локализация может облегчить доступ к закупкам Пентагона, часть которых предполагает производство на территории США и использование проверенных компонентов. В то же время, украинская компания сохраняет возможность зарабатывать на лицензиях, технологиях и компонентах, не строя весь зарубежный бизнес самостоятельно.

F-Drones не единственная украинская компания, избравшая такую модель. Производитель дронов "Генерал Черешня" договорился с американской Wilcox Industries о совместном производстве беспилотников в США.

Контролируемый экспорт как источник денег для масштабирования

Контракт F-Drones стал одним из первых практических примеров выхода украинских производителей готового вооружения на американский рынок. В июле этого года Государственная служба экспортного контроля разрешила поставить в США партию с 2000 F10.

В тот момент это был первый известный случай, когда Украина официально согласовала экспорт готовых боевых беспилотных комплексов, а не только технологий или отдельных компонентов. Причем разрешение компания получила еще по старой, более сложной процедуре — до вступления в силу новых решений правительства об упрощении контролируемого экспорта.

Открытие внешних рынков необходимо производителям в первую очередь для привлечения дополнительного финансирования. У украинских предприятий уже есть значительные производственные возможности, но государственного оборонного бюджета недостаточно, чтобы полностью их загрузить.

При достаточном финансировании украинские компании способны производить до 7 млн беспилотников в год, из которых примерно 4,5 млн могут приходиться на FPV-дроны, по оценке исполнительного директора Украинского совета оружейников Игоря Федирко.

Экспорт позволяет повышать серийность, вкладывать средства в производственные линии и снижать себестоимость продукции. В то же время, его должны ограничивать наличием избыточных мощностей, чтобы внешние контракты не конкурировали с потребностями украинских Сил обороны.

В первый год после полноценного открытия рынка, по прогнозу Федорко, экспорт украинского оружия может достичь 1,5 млрд евро, а в течение следующих пяти лет — возрасти до 5 млрд евро.

Напомним, почему украинские оборонные стартапы регистрируют компании в США и Европе.