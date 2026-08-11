Инфляция в Украине ускорилась до 7,7% в июле, НБУ прогнозирует дальнейший рост цен

В июле 2026 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 7,7% в годовом исчислении, а за месяц цены выросли на 0,3%. Основными факторами удорожания стали смещение сезонности урожая, повышение тарифов на водоснабжение и более высокая стоимость проезда в транспорте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий Национального банка.

Фактические показатели инфляции незначительно превысили июльский прогноз регулятора, прежде всего, из-за смещения сезонности в предложении отдельных сырых продуктов питания и более высокой административной инфляции. Базовая инфляция почти не соответствовала прогнозу.

Что и почему подорожало в июле

В июле 2026 года зафиксирована следующая динамика:

по росту цен на сырые продукты питания возобновилось (2,2% год к году): подорожали овощи борщового набора из-за смещения сезонности урожая, тогда как мясо, яйца, яблоки и фрукты дешевели, а рост цен на помидоры и крупы замедлился;

базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца – 8,1% г/г: темпы роста цен на обработанные продукты питания замедлились (до 10% г/г) благодаря сдерживанию цен на колбасные и кондитерские изделия, хотя подсолнечное масло продолжало дорожать;

повышение цен на непродовольственные товары несколько ускорилось (до 0,8% г/г): из-за переноса эффектов от ослабления гривны на стоимость импорта;

инфляция услуг осталась на уровне предыдущего месяца (13,7% г/г): медленнее дорожали услуги ресторанов, заведений быстрого питания, а также гостиничные и отдельные медицинские услуги. Но из-за высоких цен на горючее и строительство быстрее росли стоимость такси, перевозок и аренды жилья;

по росту административно регулируемых цен ускорилось до 11,8% г/г: из-за повышения тарифов на водоснабжение, водоотвод и проезд в транспорте, а также удорожание табачных и алкогольных изделий;

и инфляция горючего замедлилась до 28,0% г/г: благодаря стабильности в начале месяца, хотя во второй половине июля бензин и дизель ощутимо подорожали из-за скачка мировых цен на нефть.

Прогноз НБУ

По прогнозу НБУ, инфляция ускорится во втором полугодии – до 10% по итогам 2026 года. На цены будут давить расходы бюджета, расходы на оплату труда, подорожание энергоносителей и новые тарифы на воду, тогда как мораторий на отдельные услуги ЖКХ будет ограничивать их рост.

"Прогноз НБУ предусматривает замедление инфляции до 6,9% в 2027 году и целевого показателя 5% - в 2028 году", - отметили в Национальном банке Украины.

Этому будут способствовать сокращение дефицита бюджета, наращивание урожаев и улучшение ситуации в энергетике.

Напомним, в июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, а в месячном измерении потребительские цены даже снизились на 0,1%.