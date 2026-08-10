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Инфляция в Украине в июле снова ускорилась

инфляция, калькулятор, доллары
Инфляция в Украине в июле снова ускорилась / Freepik

Потребительские цены в Украине в июле 2026 г. выросли на 0,3% после снижения на 0,1% в июне. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 7,7% с 7,2% месяцем ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики.

Для сравнения, в июле 2025 потребительские цены снизились на 0,2%. В мае 2026 года годовая инфляция составила 8,2%.

Базовая инфляция в июле замедлилась до 0,3% по сравнению с 0,5% в июне и 0,7% в мае. В годовом исчислении она осталась на уровне 8,1%.

Фото 2 — Инфляция в Украине в июле снова ускорилась

В конце июля Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2026 год с 9,4% до 10%, а на 2027 год – с 6,5% до 6,9%.

Регулятор объяснял усиление ценового давления ростом издержек бизнеса, в том числе на логистику, оплату труда и энергоресурсы.

Прогноз базовой инфляции НБУ также ухудшил: на 2026 год – с 7,2% до 9,2%, на 2027 год – с 4,3% до 5,1%.

Заметим, что в июне инфляция снизилась на 0,1% после нескольких месяцев роста. В то же время в годовом измерении инфляция замедлилась до 7,2%, а базовая инфляция составила 8,1%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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