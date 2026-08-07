НБУ ожидает инфляцию 10% и рост экономики всего на 1,8%

Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в Украине до 10% в 2026 году, в то время как реальный ВВП вырастет всего на 1,8%. В то же время дефицит бюджета без учета грантов может составить около 35% ВВП, а объем международной поддержки — $87 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на июльский Инфляционный отчет Национального банка Украины.

По прогнозу НБУ, в 2027 году инфляция замедлится до 6,9%, а в 2028 году вернется к целевому уровню 5%.

Ускорение роста цен в текущем году регулятор объясняет значительным расширением бюджетных стимулов, увеличением расходов бизнеса на оплату труда, подорожанием горючего и последствиями предварительного ослабления гривны.

В июле НБУ повысил учетную ставку с 15% до 15,5%. Текущий прогноз допускает ее дальнейшее повышение до 16% в 2026 году. Возврат в цикл снижения ставки ожидается во втором квартале 2027 года.

Экономика будет расти медленно

В 2026 году реальный ВВП, по оценке НБУ, увеличится на 1,8%. Российские удары по предприятиям и логистической инфраструктуре будут ограничивать производство и инвестиции.

В то же время экономику будут поддерживать большие бюджетные расходы, в частности, направление части внешнего финансирования на локализацию производства вооружений в Украине, а также ожидаемое увеличение урожаев.

В 2027-2028 годах НБУ прогнозирует ускорение экономического роста до 2,8-3% в год.

Безработица в этом году должна снизиться до 10%, а в 2027–2028 — примерно до 9%. Реальные зарплаты в 2026 году по прогнозу вырастут более чем на 12%, после чего темпы замедлятся до 4–6% в год.

НБУ ожидает чистый отток населения примерно на 200 тыс. человек в 2026 году. В 2027 году прогнозируется возврат около 100 тыс. мигрантов, а в 2028 году — около 500 тыс. при условии снижения рисков безопасности.

Дефицит бюджета будет оставаться значительным

Дефицит государственного бюджета без учета грантов в доходах в 2026 году может составить около 35% ВВП. В 2027 году НБУ ожидает его сокращение до 26%, а в 2028 году – до 15% ВВП.

Основным источником финансирования будет международная поддержка. НБУ ожидает ее в объеме:

$87 млрд в 2026 году;

$59 млрд в 2027 году;

$33 млрд в 2028 году.

Такие поступления должны позволить финансировать бюджетный дефицит без эмиссии и увеличить международные резервы до $70–74 млрд в 2026–2028 годах.

Прогноз НБУ учитывает ужесточение российских атак, войну на Ближнем Востоке и экономический эффект от локализации оборонного производства. Он также основывается на предположении о постепенном улучшении условий работы украинской экономики в последующие годы.

В июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, а в месячном измерении потребительские цены даже снизились на 0,1%. Общие показатели полностью соответствовали апрельскому прогнозу регулятора, однако базовая инфляция продолжила превышать ожидаемую траекторию из-за роста издержек производителей.