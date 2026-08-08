В Мининфраструктуре опровергли коллапс на границе с грузовиками

В Мининфраструктуры заявили, что сообщения о физической очередь из более чем 7 тысяч грузовиков на границе не соответствуют принципу работы "єЧерги". Цифра в системе показывает количество транспортных средств, предварительно зарегистрировавшихся на пересечение границы, а не фактически стоящих перед пунктами пропуска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Перевозчики или логисты бронируют место в электронной очереди заранее, а водитель может в свое время находиться дома, на предприятии или на специальной площадке.

Увеличение прогнозируемого времени ожидания на отдельных пунктах пропуска с Польшей в министерстве объяснили введением польской стороной обновленных таможенных процедур. Поэтому оформление грузов происходит медленнее.

Еще одна причина роста количества регистраций – сезонность. К концу лета спрос на международные автомобильные перевозки традиционно повышается. В августе 2025 года в очереди также было зарегистрировано более 5 тысяч грузовиков.

В Мининфраструктуре также отметили, что напрямую увязывать увеличение регистраций в "єЧерзі" с работой Украинского морского коридора некорректно. Основные грузы морского экспорта, в частности зерно и металлопродукция, существенно отличаются от перевозимых автомобильным транспортом, поэтому значительное перенаправление таких объемов на автопункты пропуска практически невозможно.

Вчера сообщалось, что очереди на выезд из Украины выросли почти на 48% и достигли 7342 автомобилей. Больше всего загружен пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск", где время ожидания для грузовиков составляет почти семь суток.

По состоянию на 6 августа в очередях перед 5 соседними странами на 38 пунктах пропуска стояли 4948 грузовиков, а время ожидания проезда составляет более 6 суток.