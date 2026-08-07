Intertop потерял 450 млн грн из-за уничтожения главного складу под Киевом

Предварительная сумма прямых потерь товара ритейлера Intertop в результате уничтожения основного логистического комплекса российской атакой составляет 450 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил CEO Intertop Ukraine Сергей Бадритдинов в интервью Ассоциации ритейлеров Украины.

По его словам, компенсировать такие убытки в полном объеме невозможно. Главный фокус компании направлен на оперативное восстановление товарных запасов совместно с партнерами, перестройку логистических процессов и обеспечение стабильной работы сети магазинов, сайта и мобильного приложения.

Уничтоженные товарные запасы включали как текущие коллекции, так и новые поступления сезона осень-зима. Потеря товара и логистических мощностей окажет негативное влияние на темпы развития сети, из-за чего часть запланированных на осень открытий новых магазинов придется пересмотреть. В то же время, диверсификация товарных запасов позволила компании избежать еще больших потерь.

Для поддержки пострадавшего бизнеса руководитель Intertop Ukraine предложил ввести механизм компенсации подтвержденных потерь (в том числе зачисление части убытков в счет будущих платежей по НДС или налогу на прибыль), предоставить доступное льготное финансирование и временно упростить регуляторную нагрузку. Также он отметил необходимость создания равных условий налогообложения для украинских компаний и иностранных маркетплейсов.

Напомним, в ночь на 5 августа российская атака уничтожила склад Intertop и Pandora под Киевом. Логистический комплекс в селе Чайки снабжал товарами магазины Intertop, Pandora, Samsung Experience Store и другие бизнесы MTI Group.