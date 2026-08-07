НБУ штрафует за финмониторинг: меры влияния применены к двум банкам и 19 небанковским финучреждениям

В июле 2026 года Национальный банк Украины применил меры влияния к двум банкам и девятнадцати небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПИК/ФТ), а также нарушения валютного законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Наибольшие финансовые санкции регулятор применил к банковским учреждениям из-за ненадлежащего проведения финансового мониторинга и проверки клиентов.

Санкции против банков

АО "Банк "Украинский Капитал": получил штраф на сумму 40,55 млн грн за ненадлежащую организацию финансового мониторинга, оценку риск-профиля, проверку клиентов и несвоевременное предоставление документов на запросы НБУ. Также банку назначен штраф в размере 2 млн грн за нарушение валютного надзора и письменные оговорки статистической отчетностью.

АО "Райффайзен Банк": оштрафован на 16,1 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, отсутствие эффективного управления рисками, несвоевременное сообщение о пороговых финансовых операциях и некорректную подачу документов регулятору. Дополнительно банку вынесена письменная оговорка.

Меры воздействия на небанковский сектор

НБУ также оштрафовал ряд финансовых компаний за нарушение процедур финмониторинга, отчетности и ненадлежащую проверку клиентов:

ООО "ФК "Гроувэй": штраф 799 тыс. грн.

ООО "ФК "Кредиплюс": Штраф 595 тыс. грн.

ООО "ФК "Форвард Финанс": штраф 459 тыс. грн.

ООО "ФК "Роял Финанс 1": штраф 391 тыс. грн.

ООО "Финетика" и ООО "ФК "Мега Финанс": Штрафы по 51 тыс. грн.

ООО "Дживвайп Финанс" и ООО "ФК "Мани Репаблик": Штрафы по 17 тыс. грн за ошибки в валютной отчетности.

Еще одиннадцать финучреждений (среди которых Представительство "Греко Украина ГМБХ", ПО "Ломбард" 9999", ООО "ФК "Дастер Капитал", ООО "ФК "Основа", ООО "ФК "Паблик Финанс" и другие") получили письменные оговорки за несвоевременную подачу отчетности по вопросам ПТ.

Напомним, ранее НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям, остановив отдельный вид операций для ООО "ФК "Основа" и направив письменную оговорку ООО "Кит-Финанс".