Международные резервы Украины составили $51,2 млрд по итогам июля

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа 2026 г., по предварительным данным, составили $51,2 млрд (51 198,9 млн долл. США). За июль они уменьшились на 0,1%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Национального банка.

Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями регулятора и долговыми выплатами государства в иностранной валюте. Эти сделки незначительно превысили поступления от международных партнеров, размещение валютных облигаций и конвертацию в гривну валюты, полученной в рамках программы Ukraine Support Loan.

Текущий объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка и обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.

Факторы изменения объема резервов в июле

Главное влияние на резервы имели операции Национального банка на валютном рынке, где чистая продажа валюты составила $4 756,5 млн (покупка — $1,8 млн, продажа — $4 758,3 млн).

В то же время, на счета правительства в НБУ поступило $1 640,6 млн, в том числе от МВФ, Всемирного банка и от размещения валютных ОВГЗ. Дополнительно Украина получила $5,1 млрд от ЕС по программе Ukraine Support Loan, из которых правительство конвертировало в гривну $3,43 млрд, что положительно отразилось на показателе резервов.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $515,4 млн, из которых основная часть пошла на выплаты по валютным ОВГЗ и перед Всемирным банком. Еще $174,2 млн уплатили Международному валютному фонду. Кроме того, переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют увеличила резервы на $300,6 млн.

Напомним, международные резервы Украины за июнь выросли на 12,1% и по состоянию на 1 июля 2026 достигали $51,27 млрд благодаря международной помощи.