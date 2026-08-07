НБУ ввел льготные условия кредитования для бизнеса и аграриев из-за атак РФ

Национальный банк Украины принял комплекс мер по сохранению доступа к финансированию хозяйствующих субъектов стратегически важных секторов экономики, в частности агропромышленного комплекса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Решение принято для реагирования на ухудшение ситуации и систематические атаки России на критическую инфраструктуру. В регуляторе отмечают, что превентивная реструктуризация долга не повлияет на финансовую стабильность и позволит бизнесу стабилизировать деятельность.

В частности, банкам разрешили не признавать дефолт должника в случае осуществления краткосрочной (до одного года) реструктуризации долга, вызванной трудностями из-за войны войны. Это правило будет действовать для реструктуризаций, проведенных с 1 июля 2026 года по 1 сентября 2027 года, при условии, что банк видит перспективы возобновления обслуживания долга.

Льготы для аграриев и новые правила залога

Ввиду нарушения логистических цепей экспорта сельхозпродукции НБУ на период до 1 сентября 2027 года ввел особенности учета залога в виде аграрной продукции.

Изменения предполагают:

Увеличение коэффициента ликвидности залога агропродукции с 0,4 до 0,75.

Право банков определять стоимость залога в соответствии с его фактическими остатками на дату расчета кредитного риска.

Увеличение общего срока действия кредитного договора с таким залогом с 12 до 18 месяцев.

Это позволит предприятиям АПК привлечь дополнительные кредитные ресурсы для покрытия потребностей в оборотном капитале, финансирования затрат на хранение продукции и альтернативных логистических маршрутов.

Кроме того, НБУ ввел единые подходы к учету двукратных гарантийных инструментов по программе EU Ukraine Facility и уточнил требования по определению дней просрочки по кредитам физлиц, погашаемых овердрафтом или кредитной картой.

Напомним, правительство готовит меры по защите логистики от атак РФ, среди которых развитие новых складских мощностей, страхование и расширение кредитования бизнеса.