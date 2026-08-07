Производство сахара в Европе может упасть до самого низкого уровня более чем за 10 лет: какие причины

Производство сахара в Европейском Союзе и Великобритании в этом году может упасть примерно до 15 миллионов тонн, что является самым низким уровнем с 2015 года. Засушливая погода и сокращение посевных площадей второй год подряд уменьшают объем сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

На прошлой неделе подразделение мониторинга урожая MARS Еврокомиссии снизило свой прогноз урожайности свеклы в ЕС до 76 т/га, что на 7% меньше, чем годом ранее, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. Ожидается, что производство сахара только в ЕС снизится до 14,1 млн тонн.

"Поскольку посевные площади продолжают сокращаться, посевы сахарной свеклы становятся все более уязвимыми к шокам урожайности", — отметила главный аналитик по сырьевым товарам S&P Global Energy Марина Мальцони. Эксперт добавила, что цены на сахар возрастут из-за усиления баланса спроса и предложения.

Мировые цены на сахар

По данным брокерской компании Deepcore , цены на сахар в Европе уже с июня выросли на 9%. Фьючерсы на белый сахар в Лондоне достигли годового максимума, а сахар-сырец в Нью-Йорке подорожал более чем на 7% за неделю.

Ситуация в ведущих странах-производителях

Согласно данным Европейской комиссии, производство во Франции, крупнейшем производителе в Европе, упадет примерно на 13% до самого низкого уровня за четыре года. По данным фермерской группы CGB, сухая погода нанесла значительный ущерб сахарной свекле и ускорила атаки долгоносиков.

Второй по величине производитель свеклы Германия сталкивается с дополнительной угрозой из-за быстрого распространения камышовой стекляннокрылой цикадки, вредителя, связанного с болезнью, снижающей содержание сахара в свекле, сообщает местная отраслевая ассоциация WVZ.

Польша, третий по величине производитель сахара в ЕС, в этом году ожидает падения производства на 18% после того, как меньше посевная площадь и холодная, сухая весна ограничили урожайность свеклы, сообщает ассоциация производителей сахарной свеклы KZPBC.

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, связанное с периодическим нагреванием поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Оно изменяет циркуляцию атмосферы в глобальном масштабе, провоцируя длительные засухи в одних регионах (в частности, в Азии и Южной Америке) и аномальные ливни в других. В контексте аграрного рынка Эль-Ниньо приводит к неурожаю сахарного тростника в Индии и Таиланде.

Напомним, украинские производители экспортировали 504 тысяч тонн сахара за три квартала текущего маркетингового года. Несмотря на высокие показатели продаж за границу, посевная кампания сахарной свеклы этого года завершилась с самым низким результатом за все годы независимости.