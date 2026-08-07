Виробництво цукру в Європі може впасти до найнижчого рівня за понад 10 років: які причини

Виробництво цукру в Європейському Союзі та Великій Британії цьогоріч може впасти приблизно до 15 мільйонів тонн, що є найнижчим рівнем з 2015 року. Посушлива погода та скорочення посівних площ другий рік поспіль зменшують обсяги сировини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Минулого тижня підрозділ моніторингу врожаю MARS Єврокомісії знизив свій прогноз врожайності буряка в ЄС до 76 т/га, що на 7% менше, ніж роком раніше, посилаючись на несприятливі погодні умови. Очікується, що виробництво цукру лише в ЄС знизиться до 14,1 мільйона тонн.

"Оскільки посівні площі продовжують скорочуватися, посіви цукрових буряків стають дедалі вразливішими до шоків урожайності", — зазначила головний аналітик з питань сировинних товарів S&P Global Energy Марина Мальцоні. Експертка додала, що ціни на цукор зростуть через посилення балансу попиту та пропозиції.

Світові ціни на цукор

За даними брокерської компанії Deepcore, ціни на цукор у Європі вже з червня зросли на 9%. Ф'ючерси на білий цукор у Лондоні досягли річного максимуму, а цукор-сирець у Нью-Йорку подорожчав більше ніж на 7% за тиждень.

Ситуація у провідних країнах-виробниках

Згідно з даними Європейської комісії, виробництво у Франції, найбільшому виробнику в Європі, впаде приблизно на 13% до найнижчого рівня за чотири роки. За даними фермерської групи CGB, суха погода завдала значної шкоди цукровим бурякам та прискорила атаки довгоносиків.

Другий за величиною виробник буряків Німеччина стикається з додатковою загрозою через швидке поширення очеретяної склянокрилої цикадки, шкідника, пов'язаного з хворобою, яка знижує вміст цукру в буряках, повідомляє місцева галузева асоціація WVZ.

Польща, третій за величиною виробник цукру в ЄС, цього року очікує падіння виробництва на 18% після того, як менша посівна площа та холодна, суха весна обмежили врожайність буряків, повідомляє асоціація виробників цукрових буряків KZPBC.

Що таке Ель-Ніньйо?

Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов'язане з періодичним нагріванням поверхневого шару води в центральній та східній частинах Тихого океану. Воно змінює циркуляцію атмосфери в глобальному масштабі, провокуючи тривалі посухи в одних регіонах (зокрема в Азії та Південній Америці) та аномальні зливи в інших. У контексті аграрного ринку Ель-Ніньйо призводить до неврожаю цукрової тростини в Індії та Таїланді.

Нагадаємо, українські виробники експортували 504 тисячі тонн цукру за три квартали поточного маркетингового року. Попри високі показники продажів за кордон, цьогорічна посівна кампанія цукрових буряків завершилася з найнижчим результатом за всі роки незалежності.