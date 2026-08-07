Wildberries залучає партнерів для відкриття хабів після масштабних ударів по складах

Російський онлайн-ритейлер Wildberries розпочав тестування нової партнерської програми з відкриття хабів для зберігання та обробки товарів. Це рішення ухвалено на тлі безперервних атак безпілотників на власні логістичні об'єкти компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

У межах нової програми підприємці та власники відповідних приміщень зможуть відкривати партнерські хаби, приймаючи, збираючи, зберігаючи та відправляючі товари продавців маркетплейса до сортировочних центрів за винагороду. Заявки на участь приймають з усіх регіонів РФ.

За словами очільниці RWB та засновниці Wildberries Тетяни Кім, цей крок має пришвидшити доставку та надати підприємцям додатковий Джерело доходу. Проєкт діятиме як доповнення до існуючої логістичної моделі.

З середини липня маркетплейс зазнав атак на понад два десятки складів, де сталися масштабні пожежі зі знищенням товарів та місць зберігання. Останній такий випадок зафіксували у Свердловській області. Компанія досі оцінює загальні збитки та вже розпочала виплату компенсацій продавцям.

Нагадаємо, російський Wildberries опинився на межі банкрутства, а збитки компанії можуть сягнути 200 млрд рублів. Унаслідок ударів по складах маркетплейса було знищено щонайменше вісім ключових логістичних хабів, що обвалило бізнес-модель найбільшого ритейлера РФ.