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Олексій Соболев увійшов до наглядової ради "Нафтогазу"

Олексій Соболев
Олексій Соболев увійшов до наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів призначив заступника керівника Офісу Президента Олексія Соболева членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розпорядження уряду №763-р від 6 серпня.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Соболева Олексія Дмитровича як представника держави", — йдеться у документі.

 Наприкінці липня президент Володимир Зеленський призначив Соболева заступником керівника Офісу Президента з економічних питань.

До цього Олексій Соболев обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства

Автор:
Тетяна Гойденко

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