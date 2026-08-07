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Олексій Соболев увійшов до наглядової ради "Нафтогазу"
Кабінет міністрів призначив заступника керівника Офісу Президента Олексія Соболева членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на розпорядження уряду №763-р від 6 серпня.
"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Соболева Олексія Дмитровича як представника держави", — йдеться у документі.
Наприкінці липня президент Володимир Зеленський призначив Соболева заступником керівника Офісу Президента з економічних питань.
До цього Олексій Соболев обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства