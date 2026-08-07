Олексій Соболев увійшов до наглядової ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів призначив заступника керівника Офісу Президента Олексія Соболева членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розпорядження уряду №763-р від 6 серпня.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Соболева Олексія Дмитровича як представника держави", — йдеться у документі.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський призначив Соболева заступником керівника Офісу Президента з економічних питань.

До цього Олексій Соболев обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства