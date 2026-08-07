НБУ запровадив пільгові умови кредитування для бізнесу та аграріїв через атаки РФ

Національний банк України ухвалив комплекс заходів для збереження доступу до фінансування суб'єктів господарювання стратегічно важливих секторів економіки, зокрема агропромислового комплексу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Рішення ухвалено для реагування на погіршення безпекової ситуації та систематичні атаки Росії на критичну інфраструктуру. У регуляторі зазначають, що превентивна реструктуризація боргу не вплине на фінансову стабільність і дасть змогу бізнесу стабілізувати діяльність.

Зокрема, банкам дозволили не визнавати дефолт боржника у разі здійснення короткострокової (до одного року) реструктуризації боргу, спричиненої труднощами через війну. Це правило діятиме для реструктуризацій, проведених з 1 липня 2026 року до 1 вересня 2027 року, за умови, що банк бачить перспективи відновлення обслуговування боргу.

Пільги для аграріїв та нові правила застави

Зважаючи на порушення логістичних ланцюгів експорту сільгосппродукції, НБУ на період до 1 вересня 2027 року запровадив особливості врахування застави у вигляді аграрної продукції.

Зміни передбачають:

Збільшення коефіцієнта ліквідності застави агропродукції з 0,4 до 0,75.

Право банків визначати вартість застави відповідно до її фактичних залишків на дату розрахунку кредитного ризику.

Збільшення загального строку дії кредитного договору з такою заставою з 12 до 18 місяців.

Це дозволить підприємствам АПК залучити додаткові кредитні ресурси для покриття потреб в оборотному капіталі, фінансування витрат на зберігання продукції та використання альтернативних логістичних маршрутів.

Крім того, НБУ запровадив єдині підходи до врахування дворазових гарантійних інструментів за програмою EU Ukraine Facility та уточнив вимоги щодо визначення днів прострочення за кредитами фізосіб, що погашаються овердрафтом чи кредитною карткою.

Нагадаємо, уряд готує заходи захисту логістики від атак РФ, серед яких розвиток нових складських потужностей, страхування та розширення кредитування бізнесу.