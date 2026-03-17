Наглядова рада "Нафтогазу" обрала нового голову: хто її очолив

Наглядова рада НАК “Нафтогаз України” провела перше засідання у новому складі, під час якого було обрано керівний склад органу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Головою ради став канадський фахівець Данкан Найтінгейл, який має понад 30 років досвіду роботи у нафтогазовому секторі.

Посаду заступника голови обійняв представник від держави та державний секретар Кабінету Міністрів України Костянтин Мар’євич.

Формування профільних комітетів

У межах засідання було прийнято рішення про створення трьох ключових комітетів для ефективного управління компанією.

Комітет з питань призначень, винагород і оцінювання очолив Роберт Слешинський. До його складу також увійшли Данкан Найтінгейл та Костянтин Мар’євич.

Комітет з питань аудиту і фінансів очолив Ерік Расмуссен. Членами комітету стали Тор Мартін Анфіннсен та Анна Артеменко.

Комітет з питань стратегії та сталого розвитку очолив Тор Мартін Анфіннсен. До його складу увійшли Ерік Расмуссен та Анна Артеменко.

Окрім кадрових призначень, Наглядова рада офіційно затвердила календар чергових засідань на весь 2026 рік.

Також члени ради розглянули низку актуальних операційних питань, необхідних для забезпечення стабільної роботи національної компанії.

Засідання відбулося 12 березня 2026 року в Києві. Усі члени Наглядової ради були присутні особисто.

Нагадаємо, 2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.

У листопаді минулого року уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".