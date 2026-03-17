Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал нового председателя: кто его возглавил

Нафтогаз Украины обновил состав комитетов Наблюдательного совета / Нафтогаз

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" провел первое заседание в новом составе, в ходе которого был избран руководящий состав органа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Председателем совета стал канадский специалист Данкан Найтингейл, имеющий более 30 лет опыта работы в нефтегазовом секторе.

Пост заместителя председателя занял представитель от государства и государственный секретарь Кабинета Министров Украины Константин Марьевич.

Формирование профильных комитетов

В рамках заседания было принято решение о создании трех ключевых комитетов для эффективного управления компанией.

  • Комитет по вопросам назначений, вознаграждений и оценки возглавил Роберт Слешинский. В его состав также вошли Данкан Найтингейл и Константин Марьевич.
  • Комитет по аудиту и финансам возглавил Эрик Расмуссен. Членами комитета стали Тор Мартин Анфиннсен и Анна Артеменко.
  • Комитет по стратегии и устойчивому развитию возглавил Тор Мартин Анфиннсен. В его состав вошли Эрик Расмуссен и Анна Артеменко.

Кроме кадровых назначений, Набсовет официально утвердил календарь очередных заседаний на весь 2026 год.

Также члены совета рассмотрели ряд актуальных операционных вопросов, необходимых для обеспечения стабильной работы национальной компании.

Заседание прошло 12 марта 2026 года в Киеве. Все члены Наблюдательного совета присутствовали лично.

Напомним, 2 марта правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.

В ноябре прошлого года правительство объявило конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины".

Автор:
Татьяна Бессараб