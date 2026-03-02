Запланована подія 2

Правительство обновило наблюдательный совет "Нафтогаза": в состав вошли четыре независимых международных эксперта

Правительство обновило наблюдательный совет "Нафтогаза":
Правительство обновило наблюдательный совет "Нафтогаза": / Юлия Свириденко

Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В состав наблюдательного совета вошли шесть членов, из которых четверо — независимые международные эксперты.

Среди независимых членов:

  • Роберт Шлешинский (Польша) – эксперт по корпоративному управлению и энергетике.
  • Эрик Расмуссен (Дания) – специалист в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в Европейский банк реконструкции и развития. Участвовал в реформе корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в "Нафтогазе",
  • Данкан Найтингейл (Канада) – специализируется на операционном управлении добычей и развития энергетических активов. Ранее возглавлял наблюдательный совет ПАО " Укрнафта ", где внедрял стандарты ОЭСР,
  • Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) - занимал руководящие должности в норвежской энергетической компании Equinor. Как действующий член наблюдательного совета "Нефтегаза" обеспечивает непрерывность управления и имплементацию европейских стандартов.

Представителями государства в обновленном составе совета стали:

  • Анна Артеменко - заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины,
  • Константин Марьевич - государственный секретарь Кабинет Министров Украины, переизбран член наблюдательного совета.

В правительстве отмечают, что обновление наблюдательного совета "Нафтогаза" является частью более широкого процесса перезагрузки корпоративного управления в энергетическом секторе.

Параллельно продолжается формирование и обновление наблюдательных советов других государственных компаний, в частности, "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Оператор ГТС Украины".

Напомним, в ноябре прошлого года правительство объявило конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины".

Автор:
Татьяна Гойденко