Правительство обновило наблюдательный совет "Нафтогаза": в состав вошли четыре независимых международных эксперта
Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
В состав наблюдательного совета вошли шесть членов, из которых четверо — независимые международные эксперты.
Среди независимых членов:
- Роберт Шлешинский (Польша) – эксперт по корпоративному управлению и энергетике.
- Эрик Расмуссен (Дания) – специалист в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в Европейский банк реконструкции и развития. Участвовал в реформе корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в "Нафтогазе",
- Данкан Найтингейл (Канада) – специализируется на операционном управлении добычей и развития энергетических активов. Ранее возглавлял наблюдательный совет ПАО " Укрнафта ", где внедрял стандарты ОЭСР,
- Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) - занимал руководящие должности в норвежской энергетической компании Equinor. Как действующий член наблюдательного совета "Нефтегаза" обеспечивает непрерывность управления и имплементацию европейских стандартов.
Представителями государства в обновленном составе совета стали:
- Анна Артеменко - заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины,
- Константин Марьевич - государственный секретарь Кабинет Министров Украины, переизбран член наблюдательного совета.
В правительстве отмечают, что обновление наблюдательного совета "Нафтогаза" является частью более широкого процесса перезагрузки корпоративного управления в энергетическом секторе.
Параллельно продолжается формирование и обновление наблюдательных советов других государственных компаний, в частности, "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Оператор ГТС Украины".
Напомним, в ноябре прошлого года правительство объявило конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины".