Заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко завершила работу: что известно

Наталья Бойко сообщила о завершении работы в должности заместителя председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает Delo.ua, об этом она написала в своем Facebook.

Основные достижения

"Три года в условиях полномасштабной войны, суммарно 5 лет моей жизни – очень разных периодов. Сегодня я смотрю на компанию с огромным уважением, любовью и благодарностью к нашим невероятным людям", – отметила Бойко.

Одним из направлений работы "Нафтогаза", на которое она обратила внимание, была диверсификация поставок газа.

"В прошлом году "Нафтогаз" импортировал 5,7 млрд куб. м газа, из них более 600 млн куб м - американский LNG в партнерстве с польской компанией Orlen. В 2026 году ожидается 1 млрд куб. м LNG. Заключены соглашения с греческими компаниями Atlantic See и DEPA Commercial для долгосрочного. азербайджанский газ от компании SOCAR и успешно протестирован Трансбалканский коридор", – подвела итоги Бойко.

Она также назвала историческим соглашение с ЕБРР на возобновляемый кредит в 500 млн евро, указав, что это крупнейший проект банка в Украине, и впервые "Нафтогазу" кредит был предоставлен под гарантию ЕС без необходимости государственной гарантии Украины. Бойко убеждена, что это четкий сигнал международного доверия. Всего, по ее словам, "Нафтогаз" с партнерами покрыл 90% потребностей в финансировании импорта газа.

Кроме того, в последние годы для "Нафтогаза" она назвала серьезным тестом на прочность в условиях постоянных и мощных обстрелов РФ, когда "не выдерживало оборудование, но напряжение всегда выдерживали люди".

"Даже в условиях войны государственный "Нафтогаз" в прошлом году пробурил 140 скважин, которые являются одним из самых высоких показателей в Европе. Украина продолжает разведку новых месторождений, инвестирует и готова привлекать международных партнеров с их технологиями и экспертизой", - подчеркнула Бойко.

В то же время она обратила внимание, что вызовы, с которыми работал нынешний наблюдательный совет "Нафтогаза", можно и нужно разбирать в учебных кейсах.

Наталья Бойко – советница премьер-министра Украины, основательница и руководительница Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

В декабре 2025 года правительство уволило бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму с должности члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

Наблюдательный совет, согласно уставу "Нафтогаза", является коллегиальным органом, частично осуществляющим управление компанией, а также контролирующим и регулирующим деятельность правления (исполнительного органа компании, осуществляющего управление ее текущей деятельностью).

Согласно информации, обнародованной на сайте "Нафтогаза", членами наблюдательного совета, кроме Шурмы и Бойко, являются 5 человек:

Энтони Марино – бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy;

За 2023-2024 годы четыре члены наблюдательного совета "Нефтегаза" получили по 8 млн грн вознаграждения каждый (без учета налогов). Еще трое не получили ни копейки.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Ранее правительство объявило конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины".