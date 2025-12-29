Ростислава Шурму уволили из наблюдательного совета "Нафтогаза"

Правительство уволило бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму с должности члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, полномочия Шурмы как представителя государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" прекратили досрочно согласно поданному заявлению.

Ранее правительство объявило конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

В ноябре 2021 года Ростислав Шурма был назначен заместителем руководителя Офиса президента. Его уволили в сентябре 2024 года. С 2007 года Шурма занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

Сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

Наблюдательный совет, согласно уставу "Нафтогаза", является коллегиальным органом, частично осуществляющим управление компанией, а также контролирующим и регулирующим деятельность правления (исполнительного органа компании, осуществляющего управление ее текущей деятельностью).

Согласно информации, обнародованной на сайте "Нафтогаза", членами наблюдательного совета, кроме Шурмы, есть шесть человек:

Энтони Марино – бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy;

– бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy; Тор Мартин Анфиннсен – бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power;

– бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power; Ричард Хуквэй занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании;

занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании; Людо Ван дер Хейден – директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере;

– директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере; Наталья Бойко – советница премьер-министра Украины. Основатель и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

– советница премьер-министра Украины. Основатель и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции. Константин Марьевич – первый заместитель госсекретаря Кабмина. 2014-2016 годы - занимал руководящие должности в Минрегионе, а также был заместителем управляющего делами Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. С 2016 по 2019 год работал заместителем руководителя, руководителем Службы вице-премьера Украины. С 2020 года работал в должности госсекретаря Минэкономики, а с июня 2021 назначен первым заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины.

За 2023-2024 годы четыре члены наблюдательного совета "Нафтогаза" получили по 8 млн грн вознаграждения каждый (без учета налогов). Еще трое не получили ни копейки.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2024 году нарастила объемы добычи газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 на 15 млрд грн или на 64%.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля избрал новым председателем правления Сергея Корецкого.