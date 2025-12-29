Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,13

EUR

49,56

+0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

50,06

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ростислава Шурму уволили из наблюдательного совета "Нафтогаза"

Ростислав Шурма
Ростислав Шурма. Фото: facebook.com/rostyslav.shurma

Правительство уволило бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму с должности члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, полномочия Шурмы как представителя государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" прекратили досрочно согласно поданному заявлению.

Ранее правительство объявило конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

В ноябре 2021 года Ростислав Шурма был назначен заместителем руководителя Офиса президента. Его уволили в сентябре 2024 года. С 2007 года Шурма занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод". С 2012 по 2019 год работал генеральным директором ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

Сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза"

Наблюдательный совет, согласно уставу "Нафтогаза", является коллегиальным органом, частично осуществляющим управление компанией, а также контролирующим и регулирующим деятельность правления (исполнительного органа компании, осуществляющего управление ее текущей деятельностью).

Согласно информации, обнародованной на сайте "Нафтогаза", членами наблюдательного совета, кроме Шурмы, есть шесть человек:

  • Энтони Марино – бывший исполнительный директор, президент и СЭО компании Vermilion Energy. В настоящее время президент и CEO компании Tenaz Energy;
  • Тор Мартин Анфиннсен   – бывший старший вице-президент компании Equinor (Statoil). Сейчас старший советник в компании Boston Consulting Group. Также являлся председателем совета директоров Danske Commodities, членом совета директоров ассоциации Eurogas и членом совета директоров электростанции Dublin Bay Power;
  • Ричард Хуквэй занимал должности финансового и операционного директора компании British Petroleum. Работал директором в совете директоров EDF, является членом наблюдательных советов компаний Royal Vopak NV, Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании;
  • Людо Ван дер Хейден – директор-основатель инициативы INSEAD и сопредседатель Международной директорской программы и Программы современного управления в банковской сфере;
  • Наталья Бойко – советница премьер-министра Украины. Основатель и руководитель Центра взаимодействия с властью в Киевской школе экономики. Занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.
  • Константин Марьевич – первый заместитель госсекретаря Кабмина. 2014-2016 годы - занимал руководящие должности в Минрегионе, а также был заместителем управляющего делами Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. С 2016 по 2019 год работал заместителем руководителя, руководителем Службы вице-премьера Украины. С 2020 года работал в должности госсекретаря Минэкономики, а с июня 2021 назначен первым заместителем госсекретаря Кабинета министров Украины.

За 2023-2024 годы четыре члены наблюдательного совета "Нафтогаза"   получили по 8 млн грн вознаграждения каждый (без учета налогов). Еще трое не получили ни копейки.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2024 году нарастила объемы добычи газа и завершила год с   прибылью почти в 38 млрд грн,   что превышает показатель 2023 на 15 млрд грн или на 64%.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля избрал новым председателем правления Сергея Корецкого.

Автор:
Светлана Манько