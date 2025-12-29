Ростислава Шурму звільнили з наглядової ради "Нафтогазу"

Уряд звільнив колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму з посади члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як пише Delo.ua, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, повноваження Шурми, як представника держави у наглядовій раді "Нафтогазу", припинили достроково згідно поданої заяви.

Раніше уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

У листопаді 2021-го Ростислав Шурма був призначений заступником керівника Офісу президента. Його звільнили у вересні 2024 року. З 2007 року Шурма обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Скільки отримують члени наглядової ради "Нафтогазу"

Наглядова рада, згідно зі статутом "Нафтогазу", є колегіальним органом, що частково здійснює управління компанією, а також контролює та регулює діяльність правління (виконавчого органу компанії, який здійснює управління її поточною діяльністю).

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті "Нафтогазу", членами наглядової ради, крім Шурми, є шість осіб:

Ентоні Маріно – колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy;

– колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy; Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

– колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power; Річард Хуквей – обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії;

– обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії; Людо Ван дер Хейден – директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері;

– директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері; Наталія Бойко – радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції.

– радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції. Костянтин Мар’євич – перший заступник держсекретаря Кабміну. 2014-2016 роки – обіймав керівні посади у Мінрегіоні, а також був заступником керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України. З 2016 по 2019 роки працював заступником керівника, керівником Служби віцепрем'єра України. З 2020 року працював на посаді держсекретаря Мінекономіки, а з червня 2021 року призначений першим заступником держсекретаря Кабінету міністрів України.

За 2023-2024 роки чотири члени наглядової ради "Нафтогазу" отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків). Ще троє не отримали жодної копійки.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького.