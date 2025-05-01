"Нафтогаз" відзвітував про збільшення прибутку на 64%: скільки заробили

Група "Нафтогаз" наростила обсяги видобутку природнього газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Скільки заробили

Ці дані підтверджено міжнародним незалежним аудитором — компанією KPMG.

При цьому валовий прибуток за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн в порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік. В той же час, операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

Материнська компанія — НАК "Нафтогаз України" завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збиток в обсязі 0,8 млрд грн.

Видобуток газу

Як повідомляється, найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ "Укргазвидобування", яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн — майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Також компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу в 2024 році до 13,9 млрд куб. м (13,2 млрд куб. м газу у 2023). В 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.

Видобуток і транспортування нафти та нафтопродуктів

АТ "Укртранснафта" завершила рік із прибутком 3,7 млрд грн, а ПАТ "Укрнафта" — другий рік поспіль закінчила з прибутком, в 2024 році він сягнув 16,4 млрд грн.

Постачання та продаж газу

Позитивну динаміку показали й компанії, що працюють у сфері постачання газу. Так, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вийшла на прибуток після збитку у 2 млрд грн у 2023-у. Рівень розрахунків зріс на 10% і склав 98%. ГК "Нафтогаз Трейдинг" скоротила збиток на понад 3 млрд грн порівняно з попереднім роком.

В компанії підкреслюють, що вперше за значний час, операційний сегмент з продажу природного газу завершив 2024 рік із прибутком. Так, показник чистого операційного результату за 2024 рік за сегментом продажу природного газу становить 2,3 млрд грн. У 2023 році – збиток сягав 22,3 млрд грн.

Зростання продемонструвало і ТОВ "Газорозподільні мережі України". Обсяг розподілу газу сягнув 12,3 млрд куб м ( у 2023 - 3,8 млрд куб м). Значно зріс і рівень розрахунків – до 97% (зростання на 14%).

АТ "Укртрансгаз" за підсумками 2024 року також залишилося у плюсі з прибутком у 277 млн грн.

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Нагадаємо, "Нафтогаз" залучив 270 млн євро кредиту від ЄБРР та 140 млн євро гранту від Норвегії через фонд NORAD. Ці кошти дозволять компанії здійснити термінову закупівлю 1 млрд кубометрів газу для потреб держави.